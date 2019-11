Kapitán Pellegrini pred zápasom s Trenčínom: Sme dole, no urobíme maximum

Zbrane určite neskladáme, odkázal kapitán Pohronia Lukáš Pellegrini.

30. nov 2019 o 14:06 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. FK Pohronie v sobotu nastúpi proti AS Trenčín. Žiarčania, ktorí sú aktuálne na chvoste tabuľky, by chceli z posledných dvoch zápasov jesene vyťažiť čo najviac.

"Keď je mužstvo dole, ako sme aktuálne my, snaží sa, ako sa hovorí, chytať každej slamky. Samozrejme, že pre nás bolo sklamaním, keď sme doma so Zlatými Moravcami nezískali tri body, no urobili sme aspoň bod a od toho by sme sa chceli odraziť," povedal po domácej remíze s Vionom a pred zápasom s Trenčínom kapitán Pohronia Lukáš Pellegrini.

Pripomenul, že sobotňajší zápas bude špecifický, lebo sa hrá na umelej tráve. "My ako hráči tento povrch neobľubujeme," priznal.

"Vždy sa prihováram chlapcom, aby si každý jeden zápas v najvyššej súťaži užili a dali doňho maximum. Verím, že nejaké body prídu, najlepšie tri," povedal s dôvetkom, že Pohronie zbrane neskladá a na futbalovú jar sa chce pripraviť čo najlepšie.

