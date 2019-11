Rozsvietili najstaršiu stojacu ťažnú vežu

Pokračovať budú aj ďalšími technickými dielami.

30. nov 2019 o 10:06 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Národnú kultúrnu pamiatku mesta, šachtu František, slávnostne osvetlili. Tá je zapísaná na zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a zároveň je najstaršou stojacou ťažnou vežou v Banskej Štiavnici.

Primárnym zámerom novovzniknutej neziskovej organizácie Berg Schola, ktorá prišla s touto myšlienkou, je chrániť a zachovávať hmotné i nehmotné dedičstvo baníckej histórie Slovenska.

„Nie sme baníci, neťažíme kovy, minerály, ani uhlie. Ťažíme však z historického banského prostredia a jeho tradícií poznanie, ktoré si zaslúži byť zachované. A rozžiarovanie významných technických diel je len prvou lastovičkou,“ poznamenáva Beata Nemcová z organizácie, v rámci ktorej jej členovia tiež plánujú pokračovať aj ďalšími pamiatkami.

Osvetlená ťažná veža. (zdroj: Peter Ivaška)

„Táto veža je prvá zo šestice veží, ktoré chceme nasvietiť a samozrejme máme aj iné paralelné projekty, o ktorých budeme hovoriť neskôr. Nachádza sa tu veľa pamiatok v zlom technickom stave a boli by sme radi, keby sme ich dostali do stavu, ktorý by zodpovedal ich niekdajšej sláve,“ povedal člen organizácie Dávid Augustín.

Dodáva, že sa budú v rámci svojej vízie okrem iného venovať aj reštaurovaniu a rekonštrukcii starých banských technologických zariadení i obslužných budov.

O vyhĺbení šachty František sa uvažovalo už koncom 18. storočia, ale s jej hĺbením začali až v roku 1803. Hlavným zámerom bolo sprístupnenie a dobývanie blízkej zlato-striebornej žily Grüner. V minulosti išlo o najvýchodnejšiu ťaženú štruktúru celého banskoštiavnického ložiska.