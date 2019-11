Pohronie si proti Trenčínu vybojovalo druhú výhru v sezóne

Hoci jediný gól padol už v prvom polčase, zápas mal dramatický záver.

30. nov 2019 o 16:31 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. FK Pohronie porazilo AS Trenčín. V Žiline sa zrodil výsledok 0:1 (0:1).

V studenom počasí sledovalo pár stoviek divákov veľmi nezáživný futbal. V 6. minúte centroval z pravej strany z priameho kopu Pellegrini a Jacko z hranice pokutového kopu hlavičkou potrápil Šemrinca, ktorý loptu vytlačil na roh.

Bola to na dlhé minúty jediná vážnejšia príležitosť od oboch tímov, ktoré mali problémy dostať sa bližšie k súperovej šestnástke, alebo ohroziť bránu.

V 36. minúte Sedláček zakončil pohotovo pod brvno, ale Šemrinec si s loptou poradil, o dve minúty mal blízko k otvoreniu skóre Čatakovič, ale jeho strelu zblokovala obrana Pohronia tesne nad bránu.

Corrynov center po priamom kope nik neusmernil do brány Jenča, a tak nečakane zahrmelo na konci polčasu na opačnej strane.

Pellegrini poslal v nadstavenom čase rohový kop do šestnástky, lopta sa dostala k Mészárosovi, ktorý po zemi prepálil všetkých a gólom do šatne zabezpečil hosťom polčasové vedenie.

Po prestávke sa čakal nápor domácich, ale neprichádzal. Hra bola vyrovnaná aj preto, že sa hostia nestiahli do obrany a nezačali hrať na udržanie tesného náskoku.

V 74. minúte prišla predsa len šanca Trenčína, ale Čatakovič v dobrej pozícii netrafil medzi tri žrde.

Trenčania v poslednej desaťminútovke zatlačili a Pohronie začalo mať vzadu problémy, ale tie mali aj domáci vo finálnej fáze a zakončení. V 89. minúte domáci aj strelili gól, ale pre ofsajd ho rozhodca Micheľ neuznal.

Viac už domáci nič nevymysleli, a tak si Pohronie pripísalo do tabuľky druhú výhru v sezóne.

Tréneri po zápase:

Norbert Hrnčár, tréner Trenčína: Počas celého zápasu sme dobýjali hlboký obranný val súpera. Chýbalo mi od hráčov viac kreativity a dôrazu v situáciách vpredu. Veľmi ťažko sme sa presadzovali do gólových šancí. Súper strelil gól, my, bohužiaľ, nie.

Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: Som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo vyhrať. Hráči v minulých týždňoch pracovali na tréningoch fantasticky a už bolo načase, aby za to boli odmenení. Získali tri body a bude dôležité, aby ich potvrdili doma budúci týždeň. Zápas sme dobre takticky zvládli, súpera sme do vyložených šancí nepustili. Dali sme gól, vyhrali sme, a to nás teší. Sme na začiatku cesty, verím, že nám tri body pomôžu v kabíne.