Obecná základná škola zakázala energetické nápoje

Tie totiž aj napriek upozorneniam bežne konzumovali žiaci druhého stupňa.

3. dec 2019 o 14:03 Kristína Mindáková



SVÄTÝ ANTON. Vedenie Základnej školy s materskou školou Ferdinanda Coburga v obci Svätý Anton vydalo nevšedné nariadenie pre žiakov. To zakazuje nosenie energetických nápojov do školy a ich následné požívanie.

Podľa slov iniciátora myšlienky, riaditeľa školy Jaroslava Zerolu, k takémuto zákazu ho viedlo niekoľko konkrétnych prípadov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

„Stretli sme sa s tým, že jeden z našich študentov začal pod vplyvom liekov výrazne priberať. Avšak, aj napriek tomu, prvé, čo si kúpil a priniesol do školy, boli dva energetické nápoje,“ vysvetľuje dôvod Zerola s tým, že takýchto prípadov je viac. Dodáva však, že nejde o žiadnu novinku a s týmto problémom sa stretávajú dlhodobo.

S rodičmi problém riešili viackrát

Upozornenia od vyučujúcich nestačili, preto sa rozhodli pristúpiť k takémuto razantnému kroku.

„S rodičmi sme túto otázku riešili už viackrát od prípadu k prípadu a po našom rozhodnutí o zákaze dostal každý z nich domov informáciu. Všeobecne si však dovolím tvrdiť, že z roka na rok stále viac rodičov zanedbáva starostlivosť o deti vo viacerých oblastiach,“ poznamenáva Zerola.

K novému nariadeniu sa pozitívne stavajú aj rodičia žiakov. „Zaregistrovala som tento problém a myslím si, že ide o správny prístup zo strany školy. Informácie o novinke nám posielali aj poštou domov,“ povedala Svätoantončanka Zuzana Binderová.

Deti si do školy nosili energetické nápoje. (zdroj: Peter Ivaška)

Na riziká upozorňuje aj lekárka

Je známe, že konzumácia týchto nápojov nie je určená deťom a na jednotlivých produktoch nájdeme aj rôzne upozornenia tohto typu. Množstvo mladistvých ale túto skutočnosť ignoruje aj napriek tomu, že nápoje môžu prinášať zdravotné problémy.

„Energetické nápoje v žiadnom prípade nepatria do rúk deťom. Okrem iného spôsobujú poruchy spánku, podráždenosť, nervozitu i priberanie, keďže sa v nich nachádza obrovské množstvo kofeínu a prázdnych kalórií,“ hovorí praktická lekárka pre deti a dorast v Banskej Štiavnici Katarína Višňovská.

Problémom ale nie sú iba energetické nápoje. „Raz za mnou prišiel rodič s tým, že jeho dieťa nemôže spávať. Napokon sme zistili, že vypilo jeden aj pol litra koly denne. Preto je potrebné dbať na to, čo do tela prijímame, pretože to môže ovplyvniť veľmi veľa,“ hovorí lekárka.