Rozčuľovalo ju množstvo odpadu, začala ponúkať čapovanú drogériu

Dôležité je, aby človek začal od seba. Okolie si to všimne a začne ho napodobňovať, hovorí majiteľka malej rodinnej predajne.

3. dec 2019 o 10:00 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Čapovanú drogériu môžu Žiarčania a ľudia z okolia nakupovať v malom rodinnom obchodíku neďaleko nemocnice už tretí rok.

Zdá sa, že ľuďom záleží na ich životnom prostredí stále viac, hovorí majiteľka predajne Denisa Hubačová.

Menej plastov

„Pre túto formu nákupu sme sa rozhodli, aby naša domácnosť produkovala menej plastov. Zároveň tak chránime životné prostredie,“ potvrdzuje motiváciu jeden zo zákazníkov – Ľuboš Zelizňák, ktorý prišiel nakúpiť podľa zoznamu od manželky.

Pravidelnou zákazníčkou je tu aj Adela Guličková.

„Chodievam sem často – je to ekologickejšie a ešte to aj pekne vonia. Páči sa mi saponát na riad, keď si ho porovnám s tým z bežného obchodu, som spokojná. Stačí ho použiť len trochu a mastnota pustí,“ odporúča.

Teší ju, že sa jej doma nehromadí zbytočný plastový odpad a ušetrí aj na poplatkoch zaň.

„Človek sa učí celý život a ak je múdry, dobré odkuká od iných,“ hovorí o tom, čo ju viedlo k takémuto prístupu šetrnému k životnému prostrediu.

Začať treba od seba

Denisa a jej otec Milan, ktorí sa za pultom v predajni striedajú, spomínajú, že aj u nich bola na začiatku jednoduchá snaha obmedziť množstvo odpadu.

„Rozčuľovalo ma to množstvo fliaš a obalov, ktoré sa doma zhromažďovali. Sama som chcela mať možnosť niekde si drogériu načapovať, no v regióne nebolo kde. Jedinou cestou bolo otvoriť si vlastný obchodík,“ spomína, ako nápad vznikol. Doma našla podporu a išla do toho.

Dnes u nej tí, ktorí do malej predajne zavítajú, nájdu najmä pracie gély, aviváže, čistiace prostriedky na ručné umývanie riadu, či prípravky na umývanie podlahy a sanity.

„Všetky sú vyrobené na bio báze a v prírode odbúrateľné. Sú tiež hypoalergénne a šetrné k pokožke,“ hovorí a dodáva, že niekedy k nej noví zákazníci zavítajú na základe odporúčania rovno z alergologickej ambulancie.

„Kto nás raz nájde, vracia sa. Sú to ľudia zo Žiaru a z dedín v našom okrese, ale aj z Novej Bane, zo Žarnovice, z Handlovej, z Prievidze. Nakupujú u nás aj Bratislavčania, ktorí tu majú rodinu, podporia lokálny obchod a je to u nás lacnejšie ako v Bratislave,“ približuje.

Ekologický prístup presadzujú Denisa a jej rodina aj pri nákupoch inde.

„Mám v aute svoj prútený košík, ktorý si vždy beriem do hypermarketu. Ovocie a zeleninu dám po odvážení rovno doňho. Do pekárne zase chodíme s vlastnou bavlnenou taškou,“ vymenúva príklady, ktoré jej pomáhajú zredukovať množstvo odpadu v jej štvorčlennej domácnosti.

„Dôležité je, aby človek začal od seba. Okolie si to všimne a začne ho napodobňovať. Veď aj obyčajné plastové vrecko na pečivo sa dá použiť opakovane,“ inšpiruje majiteľka predajne s čapovanou drogériou.