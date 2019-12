Žarnovica dostala peniaze na tribúny, čaká ju významné športové podujatie

Plochú dráhu v Žarnovici čaká najvýznamnejšie podujatie v jej histórii.

3. dec 2019 o 11:52 Ivana Zigová

ŽARNOVICA. Mesto Žarnovica bude v lete 2020 hostiť najvýznamnejšie podujatie v doterajšej histórii plochej dráhy na Slovensku – Grand Prix Challenge.

Očakáva svetové mená, ale aj tisícky fanúšikov, dôležitá bude preto príprava mestskej športovej infraštruktúry.

Tribúny sú prioritou

Veľké úpravy čakajú podľa slov primátora Žarnovice Kamila Danka (Smer-SD, Most-Híd, SNS) najmä tribúny plochodrážneho areálu.

„Na starú tribúnu máme pripravených z grantov a vlastných zdrojov zhruba 50-tisíc eur a na nedokončenú veľkú tribúnu sme dostali 300-tisíc eur zo štátneho rozpočtu,“ povedal Danko s dôvetkom, že o podpore komunikoval s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).

V hľadisku zrekonštruujú sedadlá, osadia bezpečnostné zábrany, upravia únikové zóny aj schodiská.

„Z banskobystrického štadióna Štiavničky v Banskej Bystrici sme získali 1200 sedačiek, ktoré sú v dobrom stave,“ priblížil, že použiť chcú aj tie.

Po rekonštrukcii by malo zázemie pre divákov spĺňať podľa Danka medzinárodné štandardy pre podobné podujatia.

„Všetko by sme chceli stihnúť do avizovanej veľkej akcie,“ odpovedal na našu otázku.

Mesto sa len v roku 2011 stalo vlastníkom pozemkov v rámci areálu, odvtedy do jeho obnovy postupne investuje. „Dosiaľ sme tam preinvestovali zhruba 300-tisíc na bežných a 300-tisíc na kapitálových výdavkoch,“spresnil primátor.

Finančne náročné

Príprava podujatia bude náročná aj pre samotný Speedway club Žarnovica.

„Určite je to najvýznamnejšie podujatie v histórii žarnovickej aj slovenskej plochej dráhy. Sú to v podstate finálové preteky kvalifikácie na Grand Prix. Z nich postupujú iba traja najlepší do najbližšieho seriálu Grand Prix, kde sa bojuje o titul majstra sveta,“ vysvetlil Martin Búri z klubu.

Dodal, že v Žarnovici sa v lete predstaví plochodrážna špička.

„Veľmi sa tešíme, že sa nám podujatie podarilo získať, no zároveň to bude aj veľká zodpovednosť a náročná príprava,“ povedal Búri.

Klub čaká úprava dráhy, depa, signalizačno -bezpečnostných prvkov, ale aj práca na zisku novej licencie pre dráhu, ktorú príde skontrolovať komisár z Veľkej Británie.

„Po finančnej stránke to bude náročné. Len na jazdcov budeme potrebovať zhruba 25-tisíc eur na odmeny za umiestnenie. Rozpočet na takéto podujatie asi 70-tisíc eur,“ objasnil.

Aj preto sa budú snažiť na podujatie do Žarnovice pritiahnuť čo najviac divákov.