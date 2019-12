Neporazení ostali už len mladíci z Hornej Vsi

V štyroch kolách inkasovali len raz.

7. dec 2019 o 14:08 Vladimír Širáň

3. a 4. kolo

Horná Ves old boys – Parížania 4:2 (1:1)

Góly: Hovorič 2, Neuschl B., Neuschl T. – Nikolič 2

HV old boys: Mikula – Neuschl T., Neuschl B., Petro, Tichý, Daubner, Wágner, Kundrata Ľ., Hovorič

Parížania: Weiss O. – Weiss M., Šopoň, Škriniar, Nikolič, Lazarovič, Varhaňovský, Neuschl

Horná Ves vstupovala do zápasu ako favorit, no Parížania dokázali s nimi držať krok. Počas celého zápasu mali miernu prevaha starí páni, ale rozhodnúť o troch bodoch dokázali až v závere zápasu. Za predvedený výkon Parížanov je prehra 2:4 krutá.

Belasí – Ihráč 5:3 (3:0)

Góly: Moravčík 4, Pavlovič – Kubík 2, Matuška (PK)

Belasí: Bielik – Kadáši, Moravčík T., Moravčík L., Chrien R., Mánik, Pavlovič

Ihráč: Kapusta Mar. – Kapusta Mat., Gajdoš, Matuška, Kubík, Mucha, Ivan

V zápase, ktorý nemal favorita, sa začal vyvíjať lepšie pre Belasých, ktorí najmä zásluhou Tomáša Moravčíka dokázali viesť už 3:0. V druhom polčase zvýšili aktivitu aj Ihráčania a boli odmenení gólom a boli späť v zápase. Tento gól ich nakopol a v krátkom rozmedzí strelili dva góly a bolo vyrovnané. V závere zápasu sa predviedol opäť Tomáš Moravčík a svojim štvrtým gólom v zápase rozhodol, že všetky body si pripíšu Belasí.

Parížania – Kremnica 3:7 (1:3)

Góly: Nikolič 2, Šopoň – Schmidt 2, Ondrejka, Kapšo, Kvoriak, Chladný, Chrien

Parížania: Weiss O. – Weiss M., Šopoň, Škriniar, Nikolič, Lazarovič, Varhaňovský, Neuschl

Kremnica: Lachký – Kapšo, Ondrejka, Chladný, Schmidt, Kvoriak, Chrien, Krajčík, Wollner, Antal

Parížania mali v nohách zápas tretieho kola a to sa na ich výkone aj odrazilo. Oddýchnutí Kremničania hrali s chuťou a v koncovke boli neomylní. Parížania sa snažili v závere z výsledkom niečo spraviť, stavili na útok, otvorili obranu a to Kremničania využili a poľahky zvýšili skóre zápasu.

Horná Ves old boys – Belasí 4:2 (2:1)

Góly: Hovorič 2, Tichý, Kundrata – Moravčík T., Kadáši

HV old boys: Mikula – Neuschl T., Neuschl B., Petro, Tichý, Daubner, Wágner, Kundrata Ľ., Hovorič

Belasí: Bielik – Kadáši, Moravčík T., Moravčík L., Chrien R., Mánik, Pavlovič

Nabudení Belasí, ktorí v treťom kole získali prvé body v lige sa chceli pobiť o víťazstvo aj v druhom zápase. To sa im aj začalo dariť, keď už v 5. minúte sa ujali vedenia a zásluhou T. Moravčíka. Skúsení starí páni však zlepšenou hrou dokázali v prvom polčase ešte vyrovnať. V druhom polčase si domáci kontrolovali najtesnejšie vedenie a v závere zápasu rozhodol o víťazstve Old boys “sviatočný“ strelec Ľubomír Kundrata.

Horná Ves juniors – Diviaci 3:0 (1:0)

Góly: Sekereš 2, vl.gól

HV juniors: Mriška – Janšík, Hric R., Sekereš, Karvaš, Širáň V., Horváth, Urgela A.

Diviaci: Kollár V. – Haško I., Rafaelis L., Rafaelis J., Mojžiška, Hric J., Barboriak, Hric Mar., Hric Mat., Hric L.,

V zápase sa stretli dva nezdolané celky a od úvodných minút to bolo aj vidno. Diviaci sa zamerali na pozornú obranu, ale po rohovom kope sa dokázal presadiť Sekereš a bolo 1:0. Po góle sa ozvali aj Diviaci, ale viackrát mladíkov podržal Mriška. V druhom polčase sa k slovu prihlásil opäť Sekereš a ďalekonosnou strelou zvýšil na 2:0. Diviaci aj za nepriaznivého stavu stále bojovali, no prekonať Mrišku sa im nebolo súdené. V závere zápasu to bol práve Mriška, ktorý dokonal dielo skazy a jeho nakopnutie lopty cez celé ihrisko si pred brankárom tečoval obranca hostí a uzavrel stav na 3:0

Incité team – Kremnica 1:3 (0:0)

Góly: Dovčík – Antal, Kapšo, Chladný

Incité team: Mezei F. – Mezei M., Dovčík, Mecele, Žabka, Palík, Eleš

Kremnica: Lachký – Kapšo, Ondrejka, Chladný, Schmidt, Kvoriak, Chrien, Krajčík, Wollner, Antal

Incité nastúpilo na zápas už v posilnenej zostave a v zápase to bolo vidieť. V prvom polčase si oba tábory dokázali vypracovať gólové šance, ale obidvaja brankári sa vyznamenali. V druhom polčase sa však prejavila skúsenosť a domáci doplatili aj na málo hráčov na striedačke. Incité v záverečných minútach za stavu 1:2 vsadilo všetko do útoku a Kremničania to ihneď potrestali a zvýšili na 1:3.

Horná Ves juniors – Ihráč 9:0 (4:0)

Góly: Urgela A. 5, Širáň V. 2, Karvaš, Sekereš

HV juniors: Mriška – Janšík, Hric R., Sekereš, Karvaš, Širáň V., Horváth, Urgela A.

Ihráč: Kapusta Mar. – Kapusta Mat., Gajdoš, Matuška, Kubík, Mucha, Ivan

V zápase mali od úvodného hvizdu jasnú prevahu juniori, ktorí rozhodli o svojom víťazstve už v prvom polčase. V druhom dejstve zápas pripomínal exhibíciu a domáci zvyšovali skóre, ktoré sa zastavilo na čísle deväť.

Diviaci – Incité team 3:1 (2:0)

Góly: Rafaelis L., Mojžiška, Hric Mat. – Dovčík

Diviaci: Kollár V. – Haško I., Rafaelis L., Rafaelis J., Mojžiška, Hric J., Barboriak, Hric Mar., Hric Mat., Hric L.

Incité team: Mezei F. – Mezei M., Dovčík, Mecele, Žabka, Palík, Eleš, Gregor

V zápase sa očakával vyrovnaný boj, ale Diviaci sa po prvej prehre v lige rýchlo otriasli a už v prvom polčase sa dostali do dvojgólového vedenia. Hráči Incité teamu sa síce podarilo skorigovať zásluhou Dovčíka, ale posledné slovo mali opäť Diviaci, ktorí tretím gólom rozhodli, že si do tabuľky pripíšu všetky tri body.

HVIEZDA KOLA: Adam Sekereš (HV juniors)

HVIEZDA VEČERA: Tomáš Moravčík (Belasí)

Tabuľka strelcov:

6 gólov: Hric Marek

5 góly: Hric Matúš, Hovorič, Urgela A.

4 góly: Nikolič, Kubík, Sekereš

3 góly: Janšík, Širáň V., Kapšo, Chladný

Tabuľka po 4. kole

1. HV juniors 4 4 0 0 18:1 12

2. Kremnica 4 3 1 0 15:7 10

3. HV old boys 4 3 1 0 15:9 10

4. Diviaci 4 3 0 1 14:5 9

5. Belasí 4 1 0 3 7:17 3

6. Parížania 4 1 0 3 11:19 3

7. INCITÉ Team 4 0 0 4 6:13 0

8. Ihráč 4 0 0 4 7:22 0

PROGRAM 5. a 6. KOLA

5., 6. kolo (piatok 13.12.)

17:00 – 17:30 Belasí – ŠKF Kremnica

17:30 – 18:00 Inter Horná Ves juniors – Inter Horná Ves old boys

18:00 – 18:30 Parížania – Belasí

18:30 – 19:00 ŠKF Kremnica – Inter Horná Ves juniors

19:00 – 19:30 Inter Horná Ves old boys – Diviaci

19:30 – 20:00 Parížania – INCITÉ team

20:00 – 20:30 Diviaci - Ihráč

20:30 – 21:00 INCITÉ team – Ihráč