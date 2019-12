Nové semafory zatiaľ nefungujú, cestári sľubujú zelenú vlnu ešte tento rok

Správca cesty prvej triedy cez Žiar nad Hronom avizuje zosúladenie svetelných signalizácií už v najbližšom čase.

9. dec 2019 o 11:53 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Hoci semafory na problémovej križovatke ulíc SNP, A. Dubčeka a Krížna v Žiari nad Hronom sú už osadené, stále nesvietia.

Na priesečníku ciest pritom len na konci novembra došlo k zatiaľ poslednej kolízii, keď sa tam zrazili dve osobné autá.

„Spustením prevádzky semaforov by sa nevyriešil problém plynulosti premávky na Ulici SNP, keďže svetelná signalizácia pri centrálnej autobusovej stanici je už zastaralá a nie je možné ju zosynchronizovať s ostatnými signalizáciami na tejto trase,“ odkázala za správcu hlavného ťahu mestom hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová.

Zelenú vlnu na ceste prvej triedy plánovali cestári pôvodne riešiť až v ďalšej etape, no napokon sa na ňu pozrú už teraz.

„Vzhľadom na to, že sa zabezpečili na tento rok finančné prostriedky na vyriešenie problému, rozhodli sme sa, že urobíme rekonštrukciu svetelnej signalizácie aj pri autobusovej stanici,“ potvrdila Karelová.

Práce by mali ukončiť tento týždeň. Semafory chcú následne sprevádzkovať naraz.

„Preto sme vynovenú križovatku nespustili do ostrej prevádzky, lebo potom by sa musel systém znova prelaďovať a nastali by zbytočné zmätky,“ vysvetlila hovorkyňa cestárov.

Rekonštrukcia, ktorá bola reakciou na sťažnosti motoristov a žiadosti radnice, by mala priniesť najmä zvýšenie bezpečnosti v úseku.

Zosúladenie semaforov má zase zabezpečiť plynulosť premávky v celom úseku Žiarom. „Od autobusovej stanice až po koniec mesta,“ povedala Karelová.