INCITÉ Zimná liga s exotickým rozhodcom

Všetci hráči a fanúšikovia sa zhodli, že podal fantastický výkon.

9. dec 2019 o 11:41 Vladimír Širáň

SKALKA/KREMNICA. Futsalová INCITÉ Zimná liga mala v piatok večer na programe ďalšie zápasy. Novou tvárou bol rozhodca, no nie len taký obyčajný. Po novom sa ním stal Kamerunčan Gabriel Antoine Fotso Kamdem.

Výborný výkon

Gabriel bol spestrením zápasov a po lige sa všetci zhodli, že podal skvelý výkon.

„Pískalo sa mi výborne, som veľmi rád, že hráči boli spokojní,“ povedal spokojný Kamdem.

Hoci už rok nerozhodoval, na jednotlivé situácie reagoval výborne a dá sa povedať, že bol bezchybný.

„Gabriela poznám dlhé roky a preto som ho neváhal nominovať. Okrem toho, že je to fantastický futbalista, skúsenosti má aj s rozhodovaním a prácou funkcionára. Je to futbalista telom aj duchom vo všetkých smeroch a do najpopulárnejšieho športu na svete dá všetko. Teším sa, že som mohol spoznať takého výborného človeka a obľúbili si ho všetci moji priatelia z okolia Kremnice,“ prezradil organizátor ligy Ivan Mriška.

Bývalý futbalista Spartaka Trnava

Už teraz Kamdem prisľúbil svoju účasť aj na ďalších kolách INCITÉ Zimnej ligy.

„Liga na Skalke má výbornú úroveň, klobúk dole pred organizátormi. Tiež palec hore pred jednotlivými tímami, ktoré predviedli kvalitné výkony a hrali fair-play,“ dodal.

Gabriel Kamdem potvrdil, že má cit pre hru. Je to však samozrejmé, veď v minulosti obliekal dresy Spartaka Trnava či nemeckého Duisburgu. Momentálne je útočníkom štvrtoligového FC Baník Prievidza.

„Futbal sám hrávam, preto viem, čo robia emócie na ihrisku. Svoje skúsenosti som sa preto snažil preniesť do hry a dá sa povedať, že to vyšlo. Už teraz sa teším na ďalšie zápasy Zimnej ligy,“ uzavrel Kamdem.