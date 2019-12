Oliver Stümpel nastúpil spolu s otcom. Užíval som si to, ďakoval fanúšikom

Indiáni opäť víťazne. Piatym gólom prispel Oliver Stümpel, ktorý si zahral po boku otca.

9. dec 2019 o 18:34 Vladimír Širáň

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – HK Iskra Partizánske 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Góly: 12. Mihalík (Uram, Jakubík), 17. Tatár (Magdolen, Pohanka), 33. Molnár (Stümpel J.), 49. Uram (Mihalík, Jakubík), 59. Stümpel O. (Dobrý, Stümpel J.) – 48. Peniaška (Gašparovič)

ŽIAR NAD HRONOM. Výborný výkon Žiarčanov proti Partizánskemu si podľa oficiálnych štatistík pozrelo v sobotu v Slovalco aréne 1 326 divákov, ktorí boli svedkami vysokého víťazstva 5:1.

„Ďakujeme všetkým fanúšikom, ktorí prišli, povzbudzovali a vytvorili rekordnú návštevu sezóny. Bol to aj pre nás veľký zážitok,“ povedal PR manažér klubu Mário Bóna.

Splnený sen kapitána Indiánov

Po zápase však bol pravdepodobne najšťastnejším kapitán mužstva Jozef Stümpel, ktorému sa splnil sen. Nastúpil totiž so svojím synom Oliverom v jednej formácii.

„Na sklonku kariéry sa mi splnil sen. Som nesmierne rád, že to vyšlo. Párkrát sme boli spolu na ľade, ale teraz som ja viac v pozícii takého trénera a on v pozícii hráča. Spoločne sa snažíme pre mužstvo niečo vybojovať. Mali sme počas zápasu veľa šancí, ale nepadalo to tam, no nakoniec to padlo a verím, že to bude padať aj naďalej,“ povedal pre média krátko po zápase kapitán žiarskych Indiánov Jozef Stümpel.

Oliver: Ďakujem za neskutočnú atmosféru

Zážitok z premiérového štartu mal aj talentovaný Oliver, ktorý ako 16-ročný už tradične nastupuje v reprezentácii do 18 rokov. V drese Indiánov si hneď otvoril aj strelecký účet, keď po prihrávke od Dobrého prispel k výsledku piatym gólom v závere zápasu.

„Bol to neuveriteľný pocit, bol to odmalička môj sen hrať s otcom a teraz sa mi to splnilo. Žiadne slová to nedokážu opísať. Chcel by som sa poďakovať aj fanúšikom, ktorí vytvorili neskutočnú atmosféru, užíval som si to. Určite by som sa chcel poďakovať ocinovi, ale aj Ľubošovi Dobrému, ktorí dobre pracovali, a gól bol už len čerešnička na torte,“ opísal svoje pocity z premiérového štartu na žiarskom ľade Oliver Stümpel.