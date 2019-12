Krv ponúkol už viac ako stokrát. Som vďačný za každého darcu, hovorí

Marian zo Žiaru nad Hronom pomohol svojim blízkym, ale aj úplne cudzím ľuďom. Ocenili ho Kňazovického medailou.

10. dec 2019 o 9:51 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONON. Žiarčan Marian Šouc získal ocenenie ako dlhoročný darca krvi. Od zástupcov Slovenského Červeného kríža, mesta a žiarskej nemocnice si prevzal medailu prof. MUDr. Jána Kňazovického. Tá pritom prináleží mužom za sto a ženám za osemdesiat odberov.

„Ja mám aktuálne na konte 103 odberov a môžem povedať, že kým budem zdravý, budem pokračovať,“ povedal Marian. S darcovstvom začal po vzore najstaršieho brata ešte v čase vojenčiny.

„Bolo to v roku 1984. S chalanmi sme sa vtedy dohodli, že ideme do toho. Mali sme voľno 24 hodín, žiadna služba,“ zaspomínal si na prvý odber.

Pomohol aj svojim blízkym

Neskôr v civile prišli náročné rodinné okolnosti a on daroval krv mame po operácii a bratovi po havárii.

„Odvtedy ma to chytilo a začal som dávať pravidelne,“ objasnil. V darovaní krvi vidí pre seba okrem dobrého pocitu aj ďalší benefit. „Po odbere sa cítim ešte lepšie. Zároveň mám vďaka nemu takmer každé dva mesiace niečo ako preventívnu prehliadku. Z krvi sa dá zistiť mnoho ochorení a mňa zatiaľ nevyradili ani raz,“ pripomenul.

Využil aj výhody pre darcov – ako vstup na kúpalisko zadarmo či návštevu hudobného festivalu City fest grátis. „Hovorí sa, že darcovia majú prednosť aj u lekára, ale vyťahujte tam nejakú plaketu, keď vidíte, že tam čaká pätnásť ľudí a medzi nimi dôchodcovia,“ pokrútil hlavou.

Inšpiroval svoje deti

Marian pravidelne smeruje do Banskej Bystrice, kde je jedno z pracovísk Národnej transfúznej služby SR. Nedaruje len krv, ale aj krvné doštičky. „Keď ma oslovili telegramom, bol som viackrát aj na separátore, kde sa oddelia jednotlivé krvné komponenty od seba,“ priblížil.

Súvisiaci článok Nové semafory zatiaľ nefungujú, cestári sľubujú zelenú vlnu ešte tento rok Čítajte

Takáto procedúra je zdĺhavejšia ako bežné darovanie krvi, filtrovanie životodarnej tekutiny prostredníctvom prístroja totiž trvá zhruba hodinu a pol a človek na nejaký čas ohrozí aj sám seba. „Všetko vám odoberú a naspäť vám vrátia len červenú tekutinu. Žiadna zrážanlivosť, ak sa porežete, môžete aj vykrvácať,“ vysvetlil.

Napriek tomu riziko opakovane podstúpil. „Keď vám lekár povie, že pomáhate malému dieťaťu alebo prvorodičke – ten pocit je úplne iný,“ priznal.

Kňazovického medailu si Marian váži, skončila však v zásuvke. „Nerobím to kvôli oceneniam. Darcami sú už aj môj syn a dcéra. Som vďačný za každého, kto sa k tomu odhodlá, veď krv sa nedá ničím nahradiť. Každý by si mal uvedomiť, že aj on môže mať úraz, haváriu a sám môže potrebovať takúto pomoc,“ odkázal všetkým, ktorí nad darcovstvom uvažujú.