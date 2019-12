Na hrade s adventným koncertom vystúpi Janais

Koncertu budú predchádzať mini vianočné trhy v hradnom areáli.

10. dec 2019 o 10:10 (iz)

KREMNICA. Adventné obdobie oživí v Kremnici tradičný predvianočný koncert. Tento rok sa v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici predstaví speváčka a skladateľka Janais.

Jej koncert sa uskutoční v nedeľu 15. decembra o 18. hodine. Predchádzať mu už tradične budú vianočné mini trhy s ponukou výrobkov od lokálnych remeselníkov. Tie sa v areáli mestského hradu začnú od 15. hodine.

Obľúbený vianočný punč ponúknu pracovníci NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici.

Speváčka a skladateľka Janais pripravila aj tento rok vianočné koncerty pod názvom Vianočná Janais. Tieto vystúpenia sú trojjazyčné, ako je trojjazyčný aj speváčkin vianočný album s rovnomenným názvom.

„Tradičné slovenské koledy Daj Boh šťastia, Búvaj, dieťa krásne či neodmysliteľná Tichá noc v originálnych úpravách, do slovenčiny speváčkou pretextované hity Let It Snow a Winter Wonderland, ale tiež jej autorské skladby, ako Biela pieseň, Vianočná či Naveky, chytia za srdce po textovej aj hudobnej stránke,“ pozvala Miriam Kostrianová, odborná referentka propagácie kremnického múzea mincí a medailí.

„Speváčka dodáva svojim vianočným koncertom aj jemný závan duchovnosti, ktorá k významným kresťanským sviatkom, prirodzene, patrí a ktoré určite prispejú k vzniku sviatočnej atmosféry. Tú umocní priestor Kostola sv. Kataríny v Kremnici,“ dodala Kostrianová.