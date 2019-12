Škriniar vystrieľal Parížanom dve víťazstvá

Bol vyhlásený aj za hviezdu večera.

14. dec 2019 o 20:50 Vladimír Širáň

5. a 6. kolo

Belasí – Kremnica 1:2 (0:0)

Góly: Kapšo, Wollner – Moravčík T.

Belasí: Šuta – Moravčík T., Moravčík L., Kádaši, Bielik, Pavlovič

Kremnica: Lachký – Wollner, Kapšo, Chladný, Chrien, Krajčík, Durbák, Kvoriak

V zápase dvoch mužstiev z Kremnice sa z výhry tešili hráči ŠKF. Od úvodných minút to vôbec na ich výhru nevyzeralo, keď sa hlavne v prvom polčase viackrát ocitol sám pred brankárom Tomáš Moravčík, ale dať gól mu nebolo súdené. Nepremenené šance v prvom polčase Belasích museli mrzieť, pretože v úvode druhého dejstva sa presadil Kapšo poslal Kremnicu do vedenia. Belasí sa snažili vyrovnať, ale boli to opäť Kremničania, ktorí zvýšili na 2:0. V závere sa nakoniec dočkal gólu aj Tomáš Moravčík, ale to bolo z ich strany všetko a tak sa z najtesnejšej výhry tešili Kremnice.

Kremnica – Horná Ves juniors 2:4 (1:2)

Góly: Kapšo, Kvoriak – Karvaš, Hric, Janšík, Širáň

Kremnica: Lachký – Wollner, Kapšo, Chladný, Chrien, Krajčík, Durbák, Kvoriak

Horná Ves juniors: Mriška – Širáň, Janšík, Hric, Karvaš, Horváth

Kremnica chcela zopakovať víťazstvo z prvého zápasu a obrať mladíkov o prvé body. Od prvého hvizdu sa hral vyrovnaný zápas a predzápasové dohady začali domáci napĺňať, keď Mrišku prestrelil Kapšo. Mladíkov tento gól mierne zaskočil a vyrovnať sa im dlhšiu dobu nedarilo. Prekliatie Lachkého brány prelomil až Karvaš. Juniorov z Hornej Vsi tento gól nakopol a do polčasu Hric otočil skóre zápasu na 1:2. Druhý polčas začali však lepšie mladíci a zásluhou Janšíka išli už do dvojgólového vedenia. Kremničania však neskladali zbrane a odmenou bol kontaktný gól na 2:3. Najtesnejšie vedenie však netrvalo dlho lebo o minútu zvyšoval na rozdiel dvoch gólov Širáň a svojim gólom dal bodku za zápasom.

Parížania – Belasí 4:1 (1:0)

Góly: Škriniar 4 – Bielik

Parížania: Weiss O. – Weiss M., Škriniar, Podmanický, Neuschl, Šopoň, Varhaňovský, Reichmann, Nikolič, Barát

Belasí: Šuta – Moravčík T., Moravčík L., Kádaši, Bielik, Pavlovič

Belasí po prvom zápase, ktorý tesne prehrali chceli bodovať, no to by v mužstve Parížanov nemohol byť Erik Škriniar. Ten bol najväčšou hviezdou zápasu a aj večera a dokonale využil svoje prednosti a dokázal streliť štyri góly. Belasí len v závere zápasu kozmeticky upravili skóre zápasu.

Parížania – INCITÉ team 4:2 (3:1)

Góly: Škriniar 2, Šopoň, Nikolič - Mezei M., Milčík

Parížania: Weiss O. – Weiss M., Škriniar, Podmanický, Neuschl, Šopoň, Varhaňovský, Reichmann, Nikolič, Barát

INCITÉ team: Mezei F. – Mezei M., Bugár, Štefanovič A., Štefanovič S., Milčík, Di Carlo, Eleš, Palík R. st.

Parížania chceli potvrdiť stúpajúcu formu aj v druhom zápase a to sa im aj darilo. V útoku výborne zahralo duo Nikolič – Škriniar a najmä ich zásluhou dokázali získať ďalšie tri body. V bráne sa v dobrom svetle predviedol Ondrej Weiss, ktorý zneškodnil viaceré pokusy hráčov Incité a právom bol označený ako hráč večera. Incité team opäť dokázalo streliť góly, ale topánka ich tlačí v defenzíve.

Diviaci – Ihráč 4:1 (3:1)

Góly: Hric Mar. 2, Hric L., Mojžiška – Sklenka

Diviaci: Kollár V. – Hric J., Hric L., Hric Mar., Barboriak, Haško, Rafaelis J., Rafaelis L., Mojžiška

Ihráč: Kapusta Mar. – Gajdoš M., Gajdoš L., Matuška, Ivan, Sklenka, Slašťan, Kapusta Mat.

V derby zápase boli favoriti Diviaci, ktorí bojujú o play-off a od úvodu bola hra v ich réžii. Ihráč sa snažil hrať zo zabezpečenej obrany a vyrážať do protiútokov. To sa im v prvom polčase nedarilo, keď sa cez obranu dokázal dvakrát presadiť Marek Hric a poslal Diviakov do vedenia. Onedlho sa k nemu pridal aj Lukáš Hric a bolo 3:0. V závere polčasu skorigoval Sklenka a do šatní sa išlo za stavu 3:1. V druhom polčase Diviaci hru kontrolovali, pozorne bránili a jedným gólom v druhom polčase uzavreli skóre zápasu.

INCITÉ team – Ihráč 4:4 (2:3)

Góly: Mezei M., Milčík 2, Di Carlo – Mucha, Gajdoš 2, Matuška

Incité team: Mezei F. – Mezei M., Bugár, Štefanovič A., Štefanovič S., Milčík, Di Carlo, Eleš, Palík R. st.

Ihráč: Kapusta Mar. – Gajdoš M., Gajdoš L., Matuška, Ivan, Sklenka, Slašťan, Kapusta Mat.

V poslednom zápase večera sa opäť hral výborný futbal a oko diváka sa muselo potešiť. Ihráč síce viedol polčas 2:3, no hráči Incité team-u sa nevzdávali a dvomi zlepenými gólmi otočili stav zápasu na 4:3. Ihráč bojovným výkonom dokázal vyrovnať, no aj napriek tomu mohol vyhrať Incité team, ale v posledných sekundách pokus domáceho útočníka zlikvidoval Marek Kapusta a zabezpečil Ihráču prvý bod.

Hviezda kola: Ondrej Weiss

Hviezda večera: Erik Škriniar

Tabuľka strelcov: 8 gólov: Hric Marek, Škriniar

6 góly: Moravčík T.

5 góly: Hric Matúš, Hovorič, Urgela A., Nikolič, Kapšo

4 góly: Kubík, Sekereš, Širáň V., Janšík

Tabuľka po 6. kole

1. HV juniors 5 5 0 0 22:3 15

2. Kremnica 6 3 1 1 19:12 13

3. Diviaci 5 4 0 1 18:6 12

4. HV old boys 4 3 1 0 15:9 10

5. Parížania 6 3 0 3 19:22 9

6. Belasí 6 1 0 5 9:23 3

7. INCITÉ Team 6 0 1 5 12:21 1

8. Ihráč 6 0 1 5 12:30 1

7. kolo, dohrávky a zápasy o umiestnenie (piatok 27.12.)

17:00 – 17:30 Inter Horná Ves old boys – Diviaci

17:30 – 18:00 Inter Horná Ves juniors – Parížania

18:00 – 18:30 Diviaci – ŠKF Kremnica

18:30 – 19:00 Ihráč – Inter Horná Ves old boys

19:00 – 19:30 Belasí – INCITÉ team

19:30 – 20:00 Inter Horná Ves old boys – Inter Horná Ves juniors

20:00 – 20:30 5A – 6A

20:30 – 21:00 7A – 8A