Patrik Jány má za sebou životnú sezónu. Je aj univerzitným športovcom roka (+FOTO)

Úspešný strelec chce potvrdiť svoje miesto medzi elitou a v pláne má aj pokorenie svetového rekordu.

19. dec 2019 o 10:48 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Patrik Jány, mladý slovenský reprezentant v športovej streľbe pôsobiaci v Dukle Banská Bystrica, má za sebou zatiaľ životnú sezónu.

Vďaka tomuto Banskoštiavničanovi má Slovensko opäť puškárskeho medailistu z finálových pretekov seriálu Svetového pohára.

Úspešný strelec chce potvrdiť svoje miesto medzi elitou a v pláne má aj pokorenie svetového rekordu.

Len nedávno ste vybojovali vo finále Svetového pohára v Číne 3. miesto vo vzduchovej puške mužov na 60 výstrelov. Pre Slovensko je to po rokoch veľký úspech na medzinárodnom podujatí takéhoto významu. Ako to vnímate?

- Tento rok bol veľmi dlhý a náročný, preto som rád, že sa mi podarilo udržať si športovú formu a povestné športové šťastíčko po celý rok.

Tretie miesto na finále svetového pohára hodnotím ako svoj doposiaľ najlepší výsledok a medaila z tohto podujatia sa naozaj veľmi cení, keďže podujatie sa koná len každé dva roky a stretávajú sa tam iba najlepší strelci daného roka.

Miestenku na olympijské hry v japonskom Tokiu 2020 ste si ale vaším výkonom potvrdili už v lete v Riu. Ako sa pripravujete na olympiádu?

- Mám po sezóne, takže je veľmi dôležité zregenerovať a keďže popri športe študujem, potrebujem dobehnúť zameškané v škole. Aktuálne ešte nemáme jasnú vidinu prípravy na samotné Tokio, stále rozmýšľame, ktoré preteky absolvovať a ktoré naopak vynechať, ale som si istý, že s trénerom nastavíme najlepšiu možnú stratégiu.

Aké sú vaše očakávania v súvislosti s touto zásadnou športovou udalosťou?

- Zatiaľ nemám žiadne očakávania, určite chcem ale podať čo najlepší výkon a prísť tam čo najlepšie pripravený. Ak sa mi toto podarí, myslím si, že aj výsledok bude taký, s ktorým budem spokojný.

Zdá sa, že tento rok bol pre vás prelomový, vaše výkony gradovali. Ako ho pri pohľade späť hodnotíte?

- Určite je to najkrajší rok mojej športovej kariéry, vyrovnané výsledky od začiatku až po koniec. Niekoľko osobných rekordov, niekoľko úspechov, takže za sezónou sa nemôžem obzerať nijako inak, len s tými najlepšími spomienkami.

Rok 2019 mi bude veľmi chýbať, ale verím, že som sa aj veľa naučil, a to ma posunie opäť o krôčik ďalej.

Kam by ste sa teda vo vašej kariére chceli dostať, aké sú tie najvyššie ciele, ktoré do budúcnosti máte?

- Snom zrejme každého športovca je práve olympiáda. Keďže miestenka nie je na meno, ale na krajinu, jasným cieľom bude potvrdenie toho, že si ju zaslúžim.

Ďalším mojím osobným cieľom je prekonanie svetového rekordu. Na tréningu sa mi to už niekoľkokrát podarilo a veľmi by som chcel zažiť deň, keď by to vyšlo aj na súťaži.

Vaše úspechy sa premietli aj do ocenenia univerzitný športovec roka. Čo to pre vás znamená?

Samotná univerziáda (na 30. svetovej letnej univerziáde v Neapole získal zlato – pozn. red.), bola veľkým zlomom v sezóne, keďže to bolo prvé väčšie finále, ktoré som vyhral, a po ňom z toho už všade bola medaila. Veľmi si preto toto ocenenie vážim a som hrdý, že sa to podarilo práve mne.

Streľba je najmä o individuálnom výkone. Akým spôsobom sa pred náročnými pretekmi pripravujete?