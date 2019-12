S autom bez STK preletel cez kruhový objazd. Bral značku aj bránu (+FOTO)

Stav Renaultu, s ktorým Banskoštiavničan jazdil, prekvapil aj policajtov.

19. dec 2019 o 13:31 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Porušil takmer všetky pravidlá, no z hrozivo vyzerajúcej situácie vyviazol bez zranení. Banskoštiavničan (36), ktorý v stredu (18.12.) večer šoféroval Renault Scenic od Drevenej ulice smerom ku kruhovému objazdu pri predajni Billa v Banskej Štiavnici, spôsobil kurióznu dopravnú nehodu.

"S autom najskôr vyšiel na stredový ostrovček kruhového objazdu, narazil do dopravnej značky, vyšiel na chodník, kde narazil do zábradlia a následne do brány domu. Tú úplne vyvalilo," priblížila jazdu krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Auto, ktoré podľa polície nemalo platnú STK a ani povinné zmluvné poistenie, ostalo poškodené stáť vo dvore domu. Banskoštiavničan za volantom polícii tvrdil, že mu zlyhali brzdy, policajti si však zaznamenali aj to, že "pneumatiky auta nevykazovali takmer žiadny dezén."

"Vodič má pritom zadržané technické osvedčenie vozidla a aj vodičský preukaz, v minulosti totiž nezaplatil pokutu," priblížila policajná hovorkyňa.

Tá v súvislosti s nehodou upozornila, že práve v zime, keď cesty môže pokrývať sneh či námraza, je dôležité mať vozidlo po technickej stránke v poriadku. "Zimné pneumatiky s dostatočným dezénom sú samozrejmosťou," varovala.

Táto nehoda, našťastie, skončila bez zranení, škoda na majetku dosiahla odhadom 1100 eur.