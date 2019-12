Chaos po zmene cestovných poriadkov. Ľuďom chýbajú informácie o odchodoch spojov

Cestujúca verejnosť sa sťažuje, že nevie, kedy a odkiaľ autobusy jazdia. Dopravca sa za komplikácie ospravedlňuje.

20. dec 2019 o 10:37 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Chaos a nedostatok informácií, tak opisujú situáciu po zmene cestovných poriadkov, ku ktorej došlo od 15. decembra, ľudia cestujúci na linke medzi Žiarom nad Hronom a Kremnicou.

Namiesto jedného nástupišťa dve

Kým dosiaľ odchádzali autobusy týmto smerom len z jedného nástupišťa centrálnej zastávky v Žiari nad Hronom - a to z čísla 18, po novom niektoré vychádzajú z nástupišťa 4.

"To, aby sme vedeli celý autobusový poriadok naspamäť," sťažujú sa ľudia.

Spoločnosť SAD Zvolen, ktorá prímestskú autobusovú dopravu zabezpečuje aj v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica, zareagovala, že k zmene pristúpila vzhľadom na dopravnú situáciu.

"Platí pre spoje premávajúce na linke 613409 v smere do Kremnice. Všetky spoje prichádzajúce na autobusovú stanicu zo zastávok Žiar nad Hronom, nemocnica; požiarna zbrojnica a IV. základná škola stoja na nástupišti číslo 4. Spoje prichádzajúce na autobusovú stanicu zo smeru Žiar nad Hronom, ZSNP, ktoré idú priamo na autobusovú stanicu a nezachádzajú ďalej do mesta, stoja na nástupišti číslo 18," potvrdili nám zo sekretariátu predstavenstva SAD Zvolen, a.s.

Komplikácie však hlásia aj cestujúci z iných miest. "Dcéra spolu s ďalšími dvoma ľuďmi včera čakali na autobuske v Žiari nad Hronom na nástupišti číslo 6 na spoj do Novej Bane o 17.12. Aj to tak bolo napísané na ozname na zastávke. A bus išiel z čísla 9. Samozrejme, že im to nedošlo, autobus odišiel a potom sa už do Novej Bane nemali ako dostať," priblížila skúsenosť Zuzana.

Fotia si cestovné poriadky

Otázkam o odchodoch jednotlivých spojov však v tieto dni čelia aj šoféri autobusov v regióne.

V najznámejšom internetovom vyhľadávači cestovných poriadkov cp.sk totiž ľudia tieto informácie hľadajú aj po piatich dňoch od zmeny cestovných poriadkov márne.

"Prosím, mohol by mi niekto odfotiť odchody autobusov do Zvolena z bankoštiavnickej Križovatky. Cp.sk ukazuje len vlaky," žiadala napríklad na sociálnej sieti Mária Zábudlá.

Na súčasný stav reagoval aj Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý prímestskú autobusovú dopravu prostredníctvom dopravcov zabezpečuje.

"Kraj vzniknutú situáciu s dopravcom rieši, na samotné zverejnenie cestovných poriadkov v online aplikáciách však žiaľ priamy dosah nemá," odkázal.

Dopravca aktuálny problém potvrdil. "Veríme, že zmluvný vzťah o poskytovaní údajov o cestovných poriadkoch sa podarí s prevádzkovateľom portálu www.cp.sk v krátkej dobe doriešiť. Zároveň sa ospravedlňujeme za vzniknuté problémy cestujúcej verejnosti," zareagovala spoločnosť v odpovedi na naše otázky.

Všetky aktuálne cestovné poriadky autobusových liniek prevádzkovaných spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., majú ľudia zatiaľ hľadať na webe dopravcu. Vyskúšať môžu aj ubian.sk.