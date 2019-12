Hokej v Žiari láka davy, diváci chcú ale zmenu pri vstupoch

Mnohí diváci čakajú na vstup aj po začiatku zápasu. Prekáža to najmä tým, ktorí si vstupenky kúpili dopredu.

22. dec 2019 o 13:23 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Na žiarskych hokejových Indiánov sa chodia pozerať rekordné počty divákov. Na vianočný zápas proti Budapešti, v súvislosti s ktorým HK MŠK Žiar nad Hronom promoval dopredu viaceré prekvapenia pre návštevníkov, zavítalo do Slovalco Arény v sobotu (21.12.) 1862 divákov.

Hráči v špeciálnej edícii vianočných dresov s motívom vločiek odmenili fanúšikov výsledkom 16:2.

Mnohí z návštevníkov však aj po začiatku zápasu čakali na vstup na štadión.

"Ešte sa to treba naučit usporiadateľsky zvládnut pri vstupe toľkých ľudí na zimák, ale inak paráda," okomentoval stretnutie na sociálnel sieti Matej Hrmo.

Diváci kritizujú čakanie v radoch

"Včera super zápas, poďakovanie chlapcom, atmosféra super. Ale opäť organizácia celé zle, príchod na štadión - čakať najprv v jedných dverách, potom vás pošlú do druhých. Kompetentní by sa mali zobudiť, že pri vstupe sa majú ľudia púšťať a nie blokovať," adresoval výčitku smerom k organizácii vstupov do Slovalco Arény Vladimír Javorský.

Čakanie sa pritom nepáči najmä tým, ktorí si vstupenky kúpia dopredu v online predaji.

"Tam by celkom stačilo, ak by sa spravili štyri vstupy. Jeden vstup pre ľudí, čo majú kúpené lístky online. Človek vstúpi, oskenujú mu lístok a ide ďalej. Druhý vstup by bol pre ľudí, čo chcú lístky na státie. Tam by to tiež frčalo ako teplé rožky. Ostatné dva vstupy by boli na predaj lístkov," navrhol na sociálnej sieti Adam.

Vstupy na návaly nestačia

Keďže ide o mestské športovisko, na kritiku reagoval aj primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.

Ten povedal, že zdržanie spôsobuje najmä predaj lístkov na mieste, pričom by podľa neho stačilo, keby sa predávali len online.

"Skúsime niečo vymyslieť. Problém je, že dva zo vstupov slúžia len ako únikové východy. Skutočne najlepšie by bolo, keby si každý kúpil vstupenky dopredu online alebo v informačnom centre mestského kultúrneho centra. Nemuseli by sme mať ani žiadne pokladne," odpovedal diskutujúcim na sociálnej sieti.

Žiarsky zimný štadión otvorili po rekonštrukcii len v auguste tohto roku. Súťažný hokej sa tam vrátil po desiatich rokoch. Návštevnosti druholigových zápasov v Žiari sú pritom vyššie ako pri niektorých súbojoch v extralige.