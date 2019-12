Do výzvy sa zapojila aj Banská Štiavnica, vyzbierali vyše 350 balíkov

Aspoň takto chcú spríjemniť chvíle seniorom.

23. dec 2019 o 8:58 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Aj klienti zariadenia sociálnych služieb Domov Márie v Banskej Štiavnici budú môcť zažiť štedré vianočné sviatky.

A to vďaka celoslovenskej výzve s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, do ktorej sa rozhodlo zapojiť aj vedenie miestneho zariadenia pre seniorov.

Ako vysvetľuje riaditeľka Domova Márie Miroslava Bernátová, myšlienka zúčastniť sa tejto akcie prišla spontánne.

Do výzvy sa zapojili rôzne školy. (zdroj: Peter Ivaška)

„Moja kamarátka zo Zvolena mi zavolala a opýtala sa ma, či som sa zapojila aj ja. Táto nesmierne milá myšlienka potešiť starých ľudí, ktorí u nás žijú a zároveň im spríjemniť chvíle, ma veľmi zaujala. Tak som sa rozhodla, že do toho pôjdem,“ hovorí Bernátová s tým, že okamžite oslovila riaditeľov škôl i mestských poslancov.

Iniciatívy sa domáci okamžite chytili, ale balíky podarovali aj ľudia z iných miest. Zapojili sa aj miestne základné i stredné školy a oslovili aj Slovenský Červený kríž. V Domove Márie v súčasnosti žije 143 klientov.

Prečítajte si Žiarska škola poslala rekordný výťažok z vianočných trhov do Prešova (+FOTO) Čítajte

„Spočiatku som si myslela, že také množstvo balíkov nevyzbierame. Nakoniec sa nám ich podarilo vyzbierať až vyše tristopäťdesiat,“ poznamenáva s úsmevom.

Práve z tohto dôvodu sa rozhodla, že zvyšné balíčky podarujú aj iným zariadeniam, kde to bude potrebné v rámci okresu, ale aj mimo neho.

„Jeden z nič netušiacich klientov sa ma raz opýtal, či dostanú aj oni nejaký darček. Nevedela som, čo mám na to povedať. Som nesmierne šťastná, že to takto vyšlo a že im urobíme radosť. Každý jeden z nich si to totiž zaslúži,“ teší sa Bernátová. Dodáva, že u nich počas sviatkov nebude chýbať ani vianočná výzdoba či štedrovečerná večera.