Pekné gesto kapitána Pohronia. Na Vianoce pohostí spoluhráča z Burkina Faso

Lukáš Pellegrini strávi Vianoce v kruhu rodiny spolu so spoluhráčom Cedricom Badolom.

23. dec 2019 o 13:11 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Ťahúň fortunaligového Pohronia sa zachoval ako správny kapitán. Lukáš Pellegrini sa rozhodol pozvať k sebe na Vianoce spoluhráča z Burkina Faso Cedrica Badola, a tak mu predstaviť zvyky slovenských sviatkov.

Stihnú aj vianočný futbal na dedine

Okrem manželky a detí sa k štedrovečernému stolu u Pellegriniovcov posadí aj Cedric Badolo, spoluhráč z africkej krajiny.

„Na záverečnom posedení sme sa so Cedricom bavili, že zimná prestávka je krátka a domov sa mu neoplatí ísť, tak že Vianoce strávi v hoteli. To som si nevedel predstaviť, tak po krátkej dohode s manželkou sme sa rozhodli, že ho pozveme ku nám,“ prezradil dôvod kapitán mužstva a dodal: „Odmalička ma rodičia viedli k tomu, že počas Vianoc nemáme byť sami, ale v kruhu rodiny a my sa Cedricovi pokúsime vytvoriť domácu atmosféru,“ vysvetľuje Pellegrini.

Dvaja z legionárov sa rozhodli cestovať do rodnej krajiny, Badolo sa však rozhodol ostať.

„Trénovať končíme až 20. decembra a prípravu začíname už 7. januára. Boli by to približne dva týždne, čo sa rozhodol nevyužiť a po zvážení ostal na Slovensku,“ dodal Pellegrini.

Pozvánke od rodiny Pellegrinovej sa Badolo potešil, no najradšej by bol doma.

„Som veľmi rád, že môžem stráviť Vianoce s jeho rodinou, ktorá sa mi páči a mám ich veľmi rád. Sú to moje prvé Vianoce, ktoré budem tráviť mimo domova a rodina mi bude chýbať. Veľmi ich milujem,“ povedal na margo tohtoročných Vianoc Cedric Badolo.

Počas Vianoc sa nebudú len napchávať, ale čaká ich aj milá športová udalosť.

„Príde ku nám už na Štedrý deň ráno a už som mu oznámil, že doobeda ideme hrať do Repišťa vianočný futbal. Veľmi sa potešil a zážitok budú mať určite aj chalani z dediny. Cedric u mňa zotrvá až do Štefana, čiže návštevy rodín absolvuje s nami. Nebudeme len sedieť na gauči, jesť a pozerať televízor,“ priblížil plány kapitán Pohronia.

Klub mu urobil program

Vianočné zvyky a tradície dodržiava aj Cedricova rodina v Afrike. „Máme rovnaké zvyky ako všetci kresťania. Vianoce majú pre mňa veľký význam, pretože si počas nich pripomíname Ježišovo narodenie. Najviac sa teším na vianočnú atmosféru a oddych,“ povedal Badolo.

V hoteli, kde býva, strávi len málo času. V klube sa rozhodli urobiť mu program aj na ďalšie dni. „Vianoce bude teda tráviť u mňa, na dva dni medzi sviatkami navštívi rodinu Packovcov a Silvester a vítanie nového roka bude tráviť v spoločnosti Igora Rozenberga a jeho rodiny,“ prezradil Cedricov program Pellegrini.

„Aj tu sme ako klub ukázali, že sme trošku iný a zakladáme sa na kolektíve a rodinnej atmosfére. Som presvedčený, že moje rozhodnutie je správne a som rád, že aspoň takto môžem pomôcť spoluhráčovi," dodal.