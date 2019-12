Elitný plochodrážnik Vaculík si aj cez Vianoce musí strážiť váhu (+FOTO)

Nebezpečný šport: Vaculík opatruje kurióznu zbierku

Martin Vaculík má doma okrem množstva trofejí zo súťaží aj veľmi netradičnú zbierku.

„Sú to v podstate rôzne chirurgické pomôcky a materiály, ktoré vám držia pokope kosti, keď sú zlomené. Sú to platničky, šrauby, kliny – mám už toho doma plné vrecúško. Nie je to príjemné, keď sa človek zraní, vždy je to bolestivé, ale s odstupom času sa na tom aj zasmejeme. Je to taký čierny humor,“ povedal v tejto súvislosti pre My skúsený plochodrážny pretekár.