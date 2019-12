Lekár, hasič a policajti hovoria o sviatkoch v službe (+FOTO)

Keď iní sadajú k štedrovečernému stolu, mnohí ostávajú v službe. Vianoce v práci môžu vyzerať aj takto.

24. dec 2019 o 16:10 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Keď väčšina z nás zasadne k štedrovečernému stolu, oni sú v službe. Medzi povolania, ktoré si vyžadujú prítomnosť v práci aj počas vianočných sviatkov či počas Silvestra, patria aj lekár, hasič a policajt.

V nemocnici: Pokojný Štedrý večer, bujarý Silvester

„Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka – tak ich voláme bez ohľadu na naše vierovyznanie alebo orientáciu nášho vnútorného duchovného života. Takže je pochopiteľné, že každý chce byť v týchto chvíľach so svojou rodinou a blízkymi,“ hovorí lekár – anesteziológ Štefan Paľúch.

Ten už v práci v žiarskej všeobecnej nemocnici zažil Štedrý deň aj Silvestra mnohokrát.

„Keď sme vytrhnutí od blízkych, znášame to ťažko rovnako ako naši pacienti. V nemocnici vtedy ostávajú naozaj len tí, ktorí tam musia ostať, či už je to z dôvodu veľmi ťažkého stavu alebo z dôvodu pôrodu,“ poznamenal.

Kým štedrovečerná služba býva pokojná a človek má čas, ak mu to povinnosti dovolia, rozmýšľať nad sebou aj nad zmyslom Vianoc, silvestrovské bujaré oslavy sa podpisujú pod väčší prílev pacientov.

„Vtedy to býva rozmanité, prichádza viac pacientov. Zväčša úrazov, ale spomínam si aj na otravu alkoholom až do bezvedomia. Problém to býva najmä u mladých ľudí,“ priblížil obvyklé prípady.

Tie krásne chvíle prichádzajú vtedy, ak sa na svet pýta dieťa. „Raz som zažil, že sa dieťatko narodilo v prvých minútach Nového roka. Oslavu polnoci na dvore nemocnice sme vtedy s kolegami nestihli, lebo sme pomáhali bábätku na svet,“ spomenul jeden z pozitívnych momentov.

Lekár pripomína duchovný rozmer Vianoc. (zdroj: Archív Štefana Paľúcha)

Podstata Vianoc je pre Štefana Paľúcha, ktorého Žiarčania poznajú aj ako veľmi aktívneho v cirkvi, v tom, že si pripomíname narodenie Jažiša Krista.

„To, že sa skomercionalizovali a posunuli do materiálnej roviny, je naša chyba, ale potom často prichádzame o podstatu a krásu sviatkov. To nie je dobré jedlo, pitie, darčeky, ale to, že sa máme mať radi a máme si odpustiť. Vtedy má byť medzi nami viac porozumenia a lásky,“ poznamenal hlboko veriaci lekár.

Hasiči si postavia stromček a spoločne sa modlia

Takýto stromček majú v službe žiarski hasiči. (zdroj: František Páleník)

Vianoce v práci už viackrát prežil aj žiarsky hasič František Páleník.

„U nás u hasičov tvoríme veľkú rodinu a snažíme sa udržiavať tradície, aj keď sme v službe. Ako v každej rodine si aj my pred Vianocami postavíme stromček – v jedálni. Štedrý deň trávime tak, že niekto donesie koláče, iný oblátky, ďalší med. Je taký človek, ktorý sa toho remesla chopí, v našej zmene som to ja, a pripraví aj pre kolegov vianočnú večeru,“ priblížil chvíle, ktoré sú pokojné, ak ich nepreruší výjazd do terénu.

Rozvoniava kapustnica, ale aj šalát a ryba, pred spoločnou večerou zaznie modlitba rovnako ako v domácnostiach žiarskych hasičov.

„Nezažil som, službu, že by niekomu horel vianočný stromček, ale sem-tam sa objavujú nehody a požiare. Zima je obdobie vykurovania a mnohí majú staršie pece,“ priblížil, čo v zimnom období zamestnáva hasičov najviac.

Ak mu služba vychádza na Štedrý deň, s manželkou a s deťmi si sviatok posunutú o deň dopredu.

„Večeru si urobíme 23. decembra a na druhý deň manželka s deťmi ide k rodičom alebo ku svokrovcom, a už si len zavoláme,“ opísal zvyk.

Hasič František Páleník netradične - pri predaji charitatívneho punču. (zdroj: Iva Zigová)

Sviatky v službe bývajú niekedy aj smutné

Štedrý večer v práci má už za sebou aj Samuel Višňanský, policajt žiarskeho obvodného oddelenia.

„Vtedy si doma posunieme večeru na skorší čas. V práci potom platí nepísané pravidlo, že každý donesie nejaké koláčiky, sladkosti, nejaký ten šalát s rybou,“ priblížil.

Všetci si na začiatku služby zaželajú pekné sviatky, ako mladý kolektív tu držia spolu. V priestoroch pre stálu službu už pár týždňov pred Štedrým dňom svieti malý stromček, aby podporila sviatočnú náladu.

„Na Silvestra je to zase šunka, koláčiky, detské šampanské,“ opísal bežné „menu“ v službe.

Sviatky v službe môžu byť aj smutné, policajti si tu spomínajú aj na prípady osamelých ľudí, ktorí si siahli na život.

„Bohužiaľ, aj toto sviatky prinášajú. Silvester je zase spojený s alkoholom a s výtržnosťami,“ povedal policajt.

Ten bude tento rok nastúpi 24. decembra do zmeny s mladou kolegyňou Radkou Brhlíkovou, pre ktorú to bude prvá takáto služba.

„Na Vianoce nám vychádza denná, doma si to teda upravíme tak, aby sme sa najedli, keď skončíme službu,“ povedala.

S kolegami si tento deň určite spríjemní. „Veď aj na Mikuláša doniesol každý nejakú drobnosť, aby sme si chvíle v práci spríjemnili, takže to bude podobné,“ naznačila.