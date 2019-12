Parkovanie na Skalke spoplatnili, autám sa tam ale na snehu a ľade šmýkalo (+FOTO)

Vodič zo Žiaru nad Hronom nám poslal fotografie z miesta, keď sa zľadovatený povrch podpísal aj pod hromadnú kolíziu. Primátor Kremnice reagoval.

28. dec 2019 o 11:07 Ivana Zigová

SKALKA. Na neupravený povrch prístupovej cesty a parkoviska v lyžiarskom stredisku Skalka sa sťažovali návštevníci, ktorí sa tam vybrali na Štefana.

"Spoplatnili parkovanie, človek zaplatí 4 eurá, ale keď tam chcel zaparkovať, bol to čistý ľad. Viacero áut tam skončilo v sebe, čo sa im šmýkalo. Ja sám som zastal v briežku v blízkosti parkoviska a nemohol som sa pohnúť. Našťastie ma potlačili ľudia," opísal situáciu vodič zo Žiaru nad Hronom a pridal fotografie z miesta.

Ten pripomenul, že cesta medzi Kremnicou a Skalkou bola v čase, keď do strediska smeroval, rovnako neposypaná.

Primátor Kremnice Alexander Ferenčík zareagoval, že časť zodpovednosti padá na Banskobystrickú regionálnu správu ciest a časť na mesto, pod ktorého správu spadajú čerstvo spoplatnené parkoviská.

Na situáciu zo štvrtku podľa neho radnica zareagovala a komunikácie v stredisku boli už v piatok (27.12.) upravené a posypané.

Primátor tiež prisľúbil posilnenie zimnej údržby v nasledujúcich týždňoch.

"Chceme to zahustiť. Budeme sa snažiť, aby parkoviská boli upravované v časoch, keď tam nestoja autá. Zajtra napríklad vyrazia mechanizmy už o štvrtej ráno," povedal nám v piatok.

Údržbu parkovísk pre mesto zabezpečujú zazmluvnené subjekty ratrakmi, v stredisku však pomáhajú aj mechanizmy mestských technických služieb, ktoré dosiaľ pre chýbajúci sneh v samotnej Kremnici v teréne byť nemuseli.

"Keďže ale cesta na Skalku spadá do správy Banskobystrickej regionálnej správy ciest, snažíme sa s nimi dohodnúť, aby upravovali a posýpali aj časti komunikácií mimo ich správu, a to až po vysielač - a to za úplatu," povedal.

"Je zima a Skalka vždy bude horské stredisko, takže aj vodiči by mali chápať, že snehu a ľadu treba prispôsobiť aj ich jazdu. Ťažko tiež hovoriť o konkrétnom časovom harmonograme údržby, keďže odhŕňanie a posýpanie nastupuje až v reakcii na počasie a aktuálnu snehovú situáciu," dodal primátor.

Na výčitky návštevníkov strediska v súvislosti so spoplatnením parkovania, reagoval, že všetky vybrané peniaze pôjdu späť do tvorby nových a údržby existujúcich parkovacích miest.

"Podobne, ako keď sme zaviedli výber za využívanie bežkárskych tratí a vybrané peniaze sme vrátili do služieb, najskôr do vybudovania sociálnych zariadení a tento rok do kontajnerových šatní na Skalke," povedal.

O cestu od Kremnice na Skalku by sa mala starať krajská spoločnosť Banskobystrická regionálna správa ciest. Z jej dispečingu - konkrétne zo strediska Žiar nad Hronom, nás v piatok s našimi otázkami odkázali na centrálu v Banskej Bystrici, tam však predpoludním telefón nikto nedvíhal.