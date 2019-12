Semifinále ako bič. Perla vyzve Wartburgovcov

V druhom zápase sa stretne Elektrické vedenie a Elroz.

27. dec 2019 o 15:49 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Zimná liga v Žiari nad Hronom vrcholí. Známe sú semifinálové dvojice a fanúšikovia sa zhodli, že zápas Perla – Wartburgovci môžeme označiť ako predčasné finále. Už sobotu (28.12) sa roztočí kolotoč semifinálových zápasov a v ten istý deň sa dozvieme meno nového šampióna. Okrem spomínanej dvojice sú v hre aj mužstvá Elroz a Elektrické vedenie.

V treťom hracom dni sa rozhodovalo a postupujúcich do štvrťfinále. Najmä ´A´ skupina bola nesmierne vyrovnaná. Do štvrťfinále sa z ´A´ skupiny dostali mužstvá Wartburgovci, Sokolíci, Prestavlky a Prenčov. Z ´B´ skupiny postúpili mužstvá Elroz, Perla, El. vedenie a Loptoši.

„Vyrovnanosť prvej skupiny nás veľmi prekvapila, ale je to vizitka toho, že každým rokom je liga vyrovnanejšia,“ povedal organizátor ligy František Páleník.

Vo štvrťfinále sa ukázala kvalita samotných mužstiev a bez väčších problémov sa ďalej dostali hráči Perly a Wartburgovcov, ktorí dokázali zvíťaziť vysokým výsledkom. Svoj zápas zvládli aj hráči Elroz, ktorí na nulu zdolali Prenčov. Čierny koňom ligy je zatiaľ mužstvo Elektrické vedenie, ktoré vo štvrťfinále zdolalo silných Sokolíkov a v semifinále vyzvú mužstvo Elroz, ktoré zatiaľ v súťaži nepocítilo horkosť prehry.

„Výsledky štvrťfinálových duelov ma mierne prekvapili a najmä ľahká prehra Prenčova. Tento rok sklamali aj minuloroční semifinalisti Sokolíci, ale milo ma prekvapili výkony hráčov Elektrického vedenia,“ dodal Páleník.

Triumf obhajuje mužstvo Wartburgovci, ktorí ani tento rok zatiaľ nenašli premožiteľa.

„Aj tento rok výkony mužstiev naznačujú tomu, že boj o prvenstvo bude napínavý. Síce víťazstvo je dôležité, dôležitejšie je, aby posledný finálový deň prebehol bez zranenie,“ uzavrel.

3. hrací deň

Perla – Loptoši 12:2 (5:2)

Góly: Kliman D. 2, Pittner 2, Mališ 2, Bugár 2, Cvejkuš 2, Túri Ju., Urgela Ľ. – Lenhárt 2

Fine Restaurant – Wartburgovci 5:8 (2:4)

Góly: Lupták, Bezdeda, Gemery 2, Janeček, Dúbravský P. – Bien 4, Páleník M. 3, Beňo

Sokolíci – Prestavlky 4:9 (2:3)

Góly: Izák, Mokrý, Arvaj, Sámel – Barbora 3, Bil M. 3, Barboriak 2, Truban P.

Prenčov – Wartburgovci 5:11 (2:7)

Góly: Blahút P. 3, Wéber, Pastier – Bien 3, Páleník M. 3, Rozenberg 2, Páleník F., Prokaj, Beňo

Loptoši – Elroz 3:14 (1:7)

Góly: Nagy 2, Lenhárt – Škriniar 3, Henžel 3, Kováč 3, Repiský 2, Kubanský, Dobrota, Janšík

El. vedenie – Perla 4:7 (1:4)

Góly: Karásek D. 2, Karásek P., Koneracký – Túri Ju. 3, Urgela Ľ., Mališ, Pittner, Kliman D.

Najlepší hráč 3. hracieho dňa: Páleník Michal (Wartburgovci)



Poradie strelcov po základnej časti:

13 gólov: Páleník M.

10 gólov: Bil M.

9 gólov: Barbora, Bien

8 gólov: Chovan A., Arvaj

7 gólov: Blahút R., Herinek,

Tabuľka

A skupina

1. Wartburgovci 4 4 0 0 35:24 12

2. Prestavlky 4 2 0 2 31:23 6

3. Sokolíci 4 2 0 2 41:24 6

4. Prenčov 4 2 0 2 36:29 6

5. Fine Restaurant 4 0 0 4 15:49 0

B skupina

1. ELROZ 4 4 0 0 28:9 12

2. Perla 4 3 0 1 28:11 9

3. El. vedenie 4 2 0 2 24:17 6

4. Loptoši 4 1 0 3 20:35 3

5. EKG 4 0 0 4 4:32 0

Štvrťfinále

Elroz – Prenčov 5:0 (4:0)

Góly: Hanus 3, Benča, Škriniar

Elroz: Číž – Hanus, Škriniar, Benča, Bodor, Dobrota, Fišnar, Repiský

Prenčov: Blahút M. – Blahút P., Blahút F., Pastier, Gregáň, Chovan, Wéber, Pajerský, Hrdlička

R: Debnár, Foltán

V prvom zápase štvrťfinále sa zrodil presvedčivý výsledok, keď hráči Prenčova nedokázali prekonať vynikajúceho Číža ani raz. Elroz podal výborný výkon a o svojom víťazstve rozhodli už v prvom polčase.

Perla – Prestavlky 15:3 (6:2)

Góly: Túri Ju. 4, Urgela Ľ. 4, Pittner 3, Mališ, Bugár, Túri Jo. 2 – Barboriak, Barbora, Čerťaský

Perla: Lehocký - Hudec T., Pittner, Mališ, Bugár, Cvejkuš, Túri Jo., Túri Ju., Urgela Ľ., Dovec

Prestavlky: Kupči – Abrahám, Dedík, Barbora, Bil, Môcik, Truban, Čerťaský

R: Debnár, Foltán

Od úvodu sa prejavila kvalita mužstva Perly, ktorí diktovali tempo hry a z množstva šancí v prvom polčase dokázali premeniť iba šesť. V druhom polčase gólové hody pokračovali až sa zastavil na čísle 15. V zápase sa zaskvela útočné duo Ľubomír Urgela – Juraj Túri.

El. vedenie – Sokolíci 7:4 (2:2)

Góly: Karásek P., Rozenberg 2, Herinek 2, Bodor, Dubina – Izák 2, Arvaj, Čakovský

El. vedenie: Mriška – Karásek D., Karásek P., Rozenberg, Dubina, Herinek, Bodor, Koneracký, Bil F.

Sokolíci: Sámel – Izák, Mokrý, Arvaj, Čakovský, Dekýš

R: Debnár, Foltán

ŽK: Mriška

Vo vyrovnanom zápase obidve mužstvá hrali zo zabezpečenej obrany a diváci videli gól až v 18. minúte. Po tomto momente sa hra mierne oživila, ale gólové hody z toho neboli. V druhom polčase pokračoval vyrovnaný boj, ale viac bojovnosti a túžbu za víťazstvom prejavili hráči Elektrického vedenia a zápas dotiahli do víťazného konca.

Wartburgovc – Loptoši 11:3 (5:1)

Góly: Kupec 4, Páleník M. 3, Bien 2, Prokaj, Beňo – Nagy, Beracko, Lenhárt

Wartburgovci: Kučera – Beňo, Páleník M., Prokaj, Bien, Krčmárik, Golha, Kupec, Debnár

Loptoši: Struhár A. – Beracko, Nagy, Lenhárt, Sedliak, Kapusta, Vrtík Pe., Nociar, Vrtík Pa.

R: Debnár, Foltán

Obhajca titulu ovládol aj štvrťfinálový zápas, keď Lotpošom nedal šancu a už v prvom polčase si vytvoril rozhodujúci náskok. V druhom polčase pokračoval v nastolenom trende a pridal ďalšie góly. V drese Wartburgovcov sa zaskvel štvorgólový Šimon Kupec. Postup favorita je zaslúžený.

Hráč štvrťfinále: Juraj Túri (Perla)

Poradie strelcov:

16 gólov: Páleník M.

11 gólov: Bien

10 gólov: Bil M., Barbora

9 gólov: Arvaj

8 gólov: Chovan A.

7 gólov: Blahút R., Herinek, Túri Ju., Čákovský

FINÁLOVÝ DEŇ

Semifinále

13:00 Elroz – El. vedenie

14:00 Perla – Wartburgovci

O 3. miesto

15:30 porazení semifinalisti

Finále

16:30 víťazi semifinále