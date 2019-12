V INCITÉ Zimnej lige ide do tuhého. Postupujúci sú známi

Mladíci z Hornej Vsi bez straty bodu.

28. dec 2019 o 15:34 Vladimír Širáň

KREMNICA. INCITÉ Zimná liga ukončila základnú časť a známa je štvorica mužstiev, ktoré sa predstavia v semifinále. Okrem dvojice mužstiev z Hornej Vsi si postup zabezpečili aj Diviaci z Jastrabej a ŠKF Kremnica. Po poslednom hracom kole sa rozhodlo, že derby zápas mužstiev z Hornej Vsi v semifinále neuvidíme, keďže Diviaci vyzvú neporazených Juniorov z Hornej Vsi a Kremnica si zmeria sily z Horná Ves Old boys.

Horná Ves old boys – Diviaci 2:0 (0:0)

Góly: Mecele, Daubner

HV old boys: Mikula – Tichý, Kubík, Neuschl B., Neuschl T., Wágner, Petro, Hovorič, Mecele, Daubner, Kundrata

Diviaci: Kollár V. – Hric L., Hric Mat., Hric Mar., Kollár T., Mojžiška, Haško, Rafaelis J., Rafaelis L.

V prvom zápase hracieho dňa narazili na seba dva vyrovnané celky a na obraze hry to bolo vidieť. Prvý gól padol až v 5. minúte druhého polčasu a úspešným autorom gólu bol Michal Mecele, ktoré našiel pred bránou Bystrík Neuschl. Po tomto góle sa snažili Diviaci odpovedať, ale viackrát sa vyznamenal Mikula. V závere zápasu stavili Diviaci všetko do útoku a to sa im vypomstilo, keď chybu brankára Kollára potrestal Daubner.

Horná Ves juniors – Parížania 9:1 (3:0)

Góly: Hric 4, Širáň V. 4, Urgela – Neuschl M.

HV juniors: Mriška – Hric, Urgela, Širáň V., Kmeť, Horváth, Karvaš

Parížania: Weiss O. – Varhaňovský, Weiss M., Šopoň, Neuschl M., Škriniar, Barát

Od úvodných minút mali jednoznačnú prevahu mladíci z Hornej Vsi, ktorí to potvrdili aj gólmi. Už v prvom polčase dokázali brankára Parížanov prekonať trikrát a urobili si dobrý náskok pred druhým polčasom. V ňom strelecká kanonáda pokračovala a zastavila sa až na čísle deväť. V zápase sa zaskvel najmä Róbert Hric, ktorý sa blysol štyrmi gólmi a pripísal si aj dve asistencie a organizátori ho vyhlásili za hviezdu večera.

Diviaci – Kremnica 2:2 (2:0)

Góly: Hric L., Mojžiška – Schmidt M. 2

Diviaci: Kollár V. – Hric L., Hric Mat., Hric Mar., Kollár T., Mojžiška, Haško, Rafaelis J., Rafaelis L.

Kremnica: Lachký – Wollner, Kapšo, Schmidt, Chrien, Ondrejka, Chladný

Diviaci po nevydarenom prvom zápase zápase chceli bodovať naplno a to sa im aj zo začiatku darilo. Gólový účet zápasu otvoril Lukáš Hric, a keď o pá minút ho napodobnil Miojžiška, tak Diviaci zaslúžene viedli 2:0. V druhom polčase sa prebudili aj Kremničania, ktorí si pred play-off chceli zabezpečiť 3. pozíciu v tabuľke. Zvýšenou aktivitou sa im to podarilo a zásluhou dvoch zásahov Milana Schmidta dokázali vyrovnať skóre zápasu. V závere zápasu mohli obidva mužstvá strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale šance nevyužili a tak sa zrodila zaslúžená remíza.

Horná Ves old boys – Ihráč 4:1 (2:1)

Góly: Kubík, Neuschl B., Petro, Daubner – Kysel V.

HV old boys: Mikula – Tichý, Kubík, Neuschl B., Neuschl T., Wágner, Petro, Hovorič, Mecele, Daubner, Kundrata

Ihráč: Kapusta Mar. – Matuška, Gajdoš L., Gajdoš M., Slasťan, Kysel V., Kysel J., Kapusta Mat., Sklenka, Mucha

Starí páni z Hornej Vsi nastúpili na druhý zápas nekoncentrovane a to sa im nevyplatilo a inkasovali ako prví. Po tomto góle sa prebrali a jednoznačne prebrali iniciatívu. Vyrovnať sa im podarilo zásluhou Kubíka, ktorý vymietol pavučinu Kapustovej brány a “starci“ v závere polčasu aj otočili stav na 2:1. V druhom polčase to bola jasná dominancia domácich, ktorí nenechali nič na náhodu a dvomi gólmi zvýšili skóre duelu na 4:1 a pred posledným zápasom stále živili šancu na prvé miesto v tabuľke.

Belasí – Incité team 0:5 (0:1)

Góly: Abrahám, Palík, Hric M., Schmidt R. 2

Belasí: Šuta – Kadáši, Moravčík L., Moravčík T., Bielik, Chrien, Máník

Incité team: Širáň P. – Mezei M., Milčík, Abrahám, Dovčík, Palík, Schmidt R., Žabka, Hric M.

V zápase, v ktorom už nešlo o nič sa zrodila jasná výhra Incité teamu. Tí sa síce v prvom polčase trápili v koncovke, ale ligová posila im predpísala recept na góly a v druhom dejstve to rozbalili naplno. Zásluhou Palíka, Hrica a dvojgólového Schmidta zvíťazili vysoko 0:5.

Horná Ves old boys – Horná Ves juniors 2:5 (0:3)

Góly: Mecele, Petro – Širáň 2, Horváth, Urgela, Karvaš

HV old boys: Mikula – Tichý, Kubík, Neuschl B., Neuschl T., Wágner, Petro, Hovorič, Mecele, Daubner, Kundrata

HV juniors: Mriška – Hric, Urgela, Širáň V., Kmeť, Horváth, Karvaš

V záverečnom zápase dňa, ktorý mal prívlastok “derby“ sa z výhry tešili mladíci, ktorí už v prvom polčase ukázali svoje kvality a na rozdiel od svojich starších klubových spoluhráčov sa dokázali aj gólovo presadiť a zvládli ho presvedčivo 3:0.V druhom polčase zvýšili Starí páni na vyššie obrátky a odmenou bol kontaktný gól v Mriškovej bráne. Tento gól však mladé pušky nepoložil a už o pár minút zásluhou Karvaša opäť zvýšili na rozdiel troch gólov. V závere zápasu obidve mužstvá pridali po jednom góle a tak sa zápas skončil presvedčivím víťazstvom Juniorov 5:2.

Hviezda kola: Ivan Haško (Diviaci)

Hviezda večera: Róbert Hric (Horná Ves juniors)

Tabuľka strelcov:

10 gólov: Širáň V.

8 gólov: Hric Marek, Škriniar, Urgela A.

6 góly: Moravčík T.

5 góly: Hric Matúš, Hovorič, Nikolič, Kapšo, Kubík

4 góly: Sekereš, Janšík

Tabuľka po 7. kole

1. HV juniors 7 7 0 0 36:6 21

2. HV old boys 7 5 1 1 23:15 16

3. Kremnica 7 3 2 1 21:14 14

4. Diviaci 7 4 1 2 20:10 13

5. Parížania 7 3 0 4 20:31 9

6. INCITÉ Team 7 1 1 5 17:21 4

7. Belasí 7 1 0 6 9:28 3

8. Ihráč 7 0 1 6 13:34 1