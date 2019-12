Na Skalku začne v januári jazdiť nový skibus. Pozrite si jeho odchody

Nový skibus bude premávať cez víkendy a počas sviatkov.

29. dec 2019 o 10:06 Ivana Zigová

B. BYSTRICA/SKALKA. Dostupnosť lyžiarskych centier v Banskobystrickom kraji po novom zlepšia nové skibusy, ktoré fiančne podporí samosprávny kraj.

"Kraj podporuje cestovný ruch a toto je jeden zo spôsobov. Skibusy v troch regiónoch s tradíciou zimných športov umožnia návštevníkom vyraziť za zážitkami. Ide o ekologickú formu prepravy, vďaka ktorej nemusí každý lyžiar použiť vlastné auto. To v konečnom dôsledku prispeje aj k ich pohode," povedal v tejto súvislosti pre TASR predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Do konca marca

Jeden zo skibusov by mal od 4. januára do konca marca jazdiť aj z Kremnice do lyžiarskeho strediska Skalka, ktoré láka bežkárov, ale kde býva k dispozícii aj známa zjazdovka so sedačkovou lanovkou Pekná vyhliadka.

Ako na svojom webe informuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, skibus bude vyrážať z parkoviska Jeleň v Kremnici a jeho cieľovou stanicou bude práve Skalka. Premávať by mal len cez víkendy a sviatky.

Cena jednosmerného lístka bude 1,5 eura.

Aj žltý minibus

Skalka mala dosiaľ s dopravným autobusovým spojením nielen mimo zimnej sezóny, ale aj počas nej problém. Počas víkendov a sviatkov tam premáva z Kremnice jediný autobus - s odchodom z autobusovej zastávky o 9.10.

Bežkárom je tiež k dispozícii mestský žltý minibus, ktorý má však obmedzenú kapacitu 15 miest a pre svoj vek potrebuje servisné zásahy častejšie ako v minulosti.

Aktuálne podľa oznamu na kremnickom mestskom webe jazdí od 28. decembra do 7. januára z parkoviska Jeleň podľa zverejneného harmonogramu. Cena jednosmerného lístka je pritom 1,5 eura a spiatočného 2 eurá.

Odchody nového skibusu (4.1. - 29. 3. 2020 - vrátane)

(zdroj: OOCR Stredné Slovensko)