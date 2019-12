Wartburgovci ovládli jubilejný ročník bez prehry

Získali už piaty titul z desiatich ročníkov.

29. dec 2019 o 18:27 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Jubilejný desiaty ročník dokázali ovládnuť bez prehry a obhájili prvenstvo z minulého roka. Presvedčivé víťazstvo vo finálovom zápase znamenalo historický piaty triumf pre Wartburgovcov. V semifinálovom zápase síce s Perlou “len“ remízovali, no v penaltovej lotérii sa šťastena usmiala na ich stranu. Druhú priečku obsadil čierny kôň turnaja, hráči Elektrického vedenia.

„Jubilejný ročník sa skončil. Výsledky boli zaujímavé, ale som rád, že všetky mužstvá si schuti zahrali. Veríme, že aj na rok sa nám podarí zorganizovať zimnú ligu a tak si vyplníme zimnú prestávku,“ povedal po finálovom zápase organizátor František Páleník a dodal: „Určite by som rád poďakoval všetkým sponzorom, bez ktorých by sa zorganizovať ligu zrejme nepodarilo.

Semifinále

Elroz – El. vedenie 3:8 (2:3)

Góly: Benča, Dobrota, Hanus – Karásek P. 2, Rozemberg 2, Bodor, Herinek 3

R: Debnár, Foltán

Elroz: Číž – Škriniar E., Bodor, Benča, Dobrota, Škriniar R., Hanus, Henžel, Fišnar, Hudec R., Repiský, Van Dyck

El. vedenie: Mriška – Karásek P., Karásek D., Koneracký, Bodor P., Rozemberg, Herinek, Dubina, Bodor T.

V prvom semifinálovom zápase sa zrodil hneď na úvod prekvapivý výsledok. Hráči El. vedenia sa dokázali ujať vedenia už v tretej minúte, no o pár minút bolo vyrovnané a začínalo sa odznovu. El. vedenie sa dokázalo opäť dostať do vedenia, ale aj na tento gól dokázali hráči Elroz odpovedať. Štyri minúty pred koncom prvého polčasu sa aj po tretíkrát dostali do vedenia hostia a do polčasovej prestávky išli s najtesnejším vedením. Od úvodu druhého polčasu sa snažili domáci opäť vyrovnať, ale hráči Elektrikári im to pozornou obranou nedovolili a z následných protiútokov zvyšovali skóre. Elroz sa snažil zvýšenou aktivitou vrátiť do zápasu, ale boli to opäť hostia, ktorí sa strelecky presadili. V závere zápasu sa podarilo Elrozu znížiť na 3:8, ale väčšiu drámu Elektrické vedenie nepripustilo.

Perla – Wartburgovci 6:6 (2:2)

Góly: Pittner 3, Urgela Ľ. 3 – Páleník 3, Kupec, Bien, Beňo

R: Debnár, Foltán

Perla: Lehocký – Urgela Ľ., Hudec T., Hudec M., Debnár M., Kliman D., Pittner, Meliš, Bugár, Cvejkuš, Túri Jo., Šebeň D.

Wartburgovci: Kučera – Beňo, Bien, Páleník M., Šebeň P., Kupec, Prokaj, Krčmárik

Predčasné finále, alebo zápas dvoch veľkých rivalov. Aj tak by sa dal nazvať zápas medzi Perlou a Wartburgovcami. Zápas začali lepšie hráči Perly, ktorí sa už v 3. minúte ujali vedenia, keď sa presadil Pittner. O tri minúty však dokázal minuloročný víťaz odpovedať a hralo sa odznovu. Remízový stav však netrval dlho a do vedenia išli opäť domáci. Scenár sa však opakoval a Wartburgovci do polčasovej prestávky odpovedali a vyrovnali na polčasových 2:2. V druhom dejstve pokračoval ťažký boj a obidve mužstvá chceli dotiahnuť zápas do víťazstva. Už v úvode sa z gólu tešili hráči Perly, no v 29. a 33. minúte pridali ďalšie dva góly a viedli už 5:2. Wartburgovci síce už o minútu strelili kontaktný gól na 5:3, no po tomto góle diváci dlhšiu dobu gól nevideli. Až prišla 41. minúta a Wartburgovci sa dokázali priblížiť na rozdiel jedného gólu, ktorý ich vyburcoval a o dve minúty sa presadil opäť kanonier Páleník a bolo vyrovnané. Neskutočný zvrat dokonali 2 minúty pred koncom, keď dokázali otočiť stav zápasu na 5:6. V poslednej minúte však nastal pre Wartburgovcov šok a hráči Perly dokázali vyrovnať a v zápase sa zrodila zaslúžená remíza a na rad prišli pokutové kopy, ktoré lepšie zvládli Wartburovci a postúpili do finále.

Zápas o 3. miesto

Perla – Elroz 9:5 (4:3)

Góly: Urgela Ľ., Meliš, Bugár, Pittner, Debnár M. – Škriniar R., Henžel 2, Hudec R., Hanus

ŽK: Škriniar E.

R: Debnár, Foltán

Perla: : Lehocký – Urgela Ľ., Hudec T., Hudec M., Debnár M., Kliman D., Pittner, Meliš, Bugár, Cvejkuš, Túri Jo., Šebeň D.

Elroz: Číž – Škriniar E., Bodor, Benča, Dobrota, Škriniar R., Hanus, Henžel, Fišnar, Hudec R., Repiský, Van Dyck

Zápas, ktorý sa hral o tretie miesto mal od začiatku iskru a hralo sa vo vysokom tempe. Úvod duelu začali lepšie hráči Elrozu, ktorí sa v 2. a 4. minúte dokázali presadiť a viedli 2:0. Dvojgólový stav dlho netrval a v 5. minúte hráči Perly znížili. Elrozu sa síce podarilo aj druhýkrát v zápase dostať do dvojgólového vedenia, ale domáci od 10. do 16. minúty strelili tri góly a otočili stav zápasu vo svoj prospech a do šatní sa išlo za stavu 4:3 pre Perlu. V druhom polčase sa z úvodu ani jednu mužstvo gólovo nepresadilo až prišla 33. minúte a Ľubomír Urgela zvýšil na 5:3. O dve minúty sa z gólu opäť tešili hráči Perly, no v tej istej minúte sa presadili aj hráči Elrozu a tak v 35. minúte svietil stav 6:4. Domáci sa dokázali odpútať na rozdiel troch gólov, no Elroz opäť vrátil do zápasu Róbert Henžel, ktorý znížil na 7:5. V záverečnej päťminútovke museli hrať hráči Elrozu vabank, čo Perla využila a v závere zápasu navýšili svoj gólový účet a stanovila stav zápasu na 9:5

Finále

Wartburgovci – El. vedenie 12:5 (7:2)

Góly: Kupec 3, Bien 3, Šebeň 2, Páleník M., Širáň 2, Prokaj – Karásek D., Bodor P. 2, Dubina, Rozemberg

ŽK: Kučera – Rozemberg

R: Debnár, Foltán

Wartburgovci: Kučera – Kupec, Bien, Páleník, M., Beňo, Prokaj, Širáň, Šebeň

El. vedenie: Mriška – Karásek P., Karásek D., Dubina, Herinek, Bodor P., Bodor T., Koneracký, Rozemberg

V zápase, v ktorom sa stretol minuloročný víťaz a čierny kôň celej ligy nemal favorita. To potvrdili hneď v úvode zápasu hráči El. vedenia, ktorí sa už v 3. minúte ujali vedenia. Z tesného vedenia sa však hostia dlho netešili, keď v rozmedzí 5. až 9. minúty sa dokázali Wartburgovci štyrikrát presadiť a otočil stav zápasu na 4:1. V 14. minúte sa presadil aj najlepší strelec súťaže Michal Páleník a bolo hrozivých 5:1. Päť minút pred koncom prvého polčasu síce dokázali elektrikári znížiť, no odpovedať Wartburgovcov bola okamžitá a dvojnásobná a do šatní sa šlo za stavu 7:2. Úvod druhého dejstva Wartburgovci mierne podcenili, čo ihneď súper potrestal a dvomi zlepenými gólmi znížili na 7:4. Dva rýchle góly v Kučerovej bráne domácich prebrali a už 41. minúte sa opäť presadili a zvýšili na 8:4. Ani tento stav však netrval dlho a hráči El. vedenia opäť znížili na 8:5, no to bolo z ich strany všetko. V záverečných piatich minútach hostia museli hru otvoriť, svoje sily stavili na útok a to sa im stalo osudné a inkasovali až 5 gólov. Skóre zápasu mohlo byť aj vyššie, no v bráne Elektrického vedenia sa viackrát zaskvel Mriška. Výhrou 12:5 si Wartburgovci zabezpečili už svoj piaty titul v zimnej lige.

Najlepší strelec: Michal Páleník (Wartburgovci) 20 gólov

Najlepší brankár: Tomáš Lehocký (Perla)

Konečné poradie:

1. Wartburgovci

2. Elektrické vedenie

3. Perla

4. Elroz

5. Sokolíci

6. Prestavlky

7. Prenčov

8. Loptoši

9. EKG

10. Fine Restaurant