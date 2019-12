V Žiari ohňostroj tradične, v Novej Bani o polovicu menší

V Novej Bani pošlú ušetrené peniaze mestu Prešov na pomoc po decembrovej tragédii.

31. dec 2019 o 14:53 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Časť Žiarčanov tradične privíta nový rok na Námestí Matice slovenskej polnočným silvestrovským ohňostrojom.

Mestské kultúrne centrum za materiál na niekoľkominútovú pyrotechnickú šou podľa zverejnenej zmluvy zaplatí 1600 eur.

„Bude to rovnaké ako po iné roky, ľudia sa zhromaždia pred polnocou, k dispozícii bude aj občerstvenie,“ pozval hovorca mesta Martin Baláž.

V Žarnovici sa miestni či prípadní návštevníci budú schádzať v mestskom športovom areáli už od 22.30. Organizátori sľubujú zábavu a tanec pri hudbe skupiny Arcon, ale aj tekuté občerstvenie a novoročný ohňostroj.

V Novej Bani síce pozývajú na Námestie slobody, kde by zábava s diskotékou mala trvať od 23. hodiny 31. decembra do 1. hodiny 1. januára, no ohňostroj avizujú menší ako po iné roky.

„Silvestrovský ohňostroj sa uskutoční iba v polovičnom rozsahu svetelných efektov. Jeho celkové zrušenie nebolo možné, keďže bol objednaný už na konci októbra. Ušetrené finančné prostriedky za nespotrebovanú zábavnú pyrotechniku poukáže Nová Baňa mestu Prešov ako pomoc v súvislosti s tragédiou výbuchu plynu,“ odkázala samospráva na webe mesta.