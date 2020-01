Historická pamiatka v Banskej Štiavnici si prešla obnovou, nadchýna ešte viac

To, čo bude v budúcnosti sídliť v tomto objekte, je zatiaľ predmetom debát.

10. jan 2020 o 11:19 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Historickú pamiatku v Banskej Štiavnici dali do pôvodného stavu. Rekonštrukčné práce na exteriéri Piarskej brány, s ktorými začal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ešte pred dvomi rokmi, ukončili.

„Na začiatku prác sme si za cieľ stanovili vykonať poctivý reštaurátorský výskum, na základe ktorého by sme tento skvost mohli dať do stavu, v akom bol aj v minulosti,“ píšu pamiatkari v odpovedi na naše otázky s tým, že budú rekonštruovať aj interiér stavby, a to v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Exteriér opravovali dva roky. (zdroj: archív PU SR)

Zachovali aj detaily

Obnova fasády tejto pamiatky bola náročná, pretože mnohé z kamenných prvkov sa nachádzali v nepoužiteľnom stave. Preto sa rozhodli vynoviť rímsy, atiky, šambrány, omietky i strechu.

Objekt má tiež nové oplechovanie, inžinierske siete, napojenie na kanalizáciu, múr, ktorý spája baštu s bránou a zabezpečili aj cirkuláciu dažďovej vody tak, aby nedevastovala základy.

„Obnovili sme cestu, spevnené plochy a v okolí vysadíme nový trávnik. Sochu Floriána dostal do rúk skúsený reštaurátor – zachovali sme aj ruženec, ktorý síce nebol súčasťou sochy, ale niekto mu ho v minulosti zavesil na krk,“ približujú pamiatkari.

Celková investícia do rekonštrukcie fasády aj s nákupom pozemkov a časti opevnenia od súkromného vlastníka stála približne 180-tisíc eur.

Nápady majú

Ďalšie využitie tohto objektu je v súčasnosti preberanou témou. To, či sa tu bude nachádzať špecializované pracovisko pamiatkového úradu alebo niečo iné, je zatiaľ nejasné.

„Určite to bude priestor na prezentáciu histórie tejto stavby a Banskej Štiavnice. Malosť priestoru a úzke schodisko nám však nedovoľujú urobiť z tohto miesta verejne prístupný objekt s každodennou návštevnosťou,“ naznačujú pamiatkari s dôvetkom, že splnili sľúbené plány.

„Piarska brána je zrekonštruovaná, fotogenická a veríme, že domáci budú na túto stavbu hrdí a zároveň sem budú smerovať svoje prechádzky i pohľady,“ odkazujú.