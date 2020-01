INCITÉ Zimná liga spoznala svojho šampióna (+FOTO)

Mladíci ovládli ligu bez straty bodu.

6. jan 2020 o 18:56 Vladimír Širáň

KREMNICA. Druhý ročník zimnej ligy vo futsale , ktorý sa konal na Skalke v Relax centre dominantne ovládli juniori z Hornej Vsi. Vo finále si poradili so svojimi klubovými spoluhráčmi, ktorí hrali pod názvom Horná Ves Old boys. Mladíci si touto výhrou pripísali na konto svoj prvý celkový triumf. Starí páni si po minuloročnom prvenstve pripísali na svoje konto “iba“ druhé miesto.

Semifinále

Horná Ves juniors – Diviaci 6:3 (3:2)

Góly: Janšík, Urgela, Širáň, Kmeť, Sekereš 2 – Kollár T., Rafaelis J. 2

R: Gabriel Kamdem

HV juniors: Mriška – Kmeť, Hric, Sekereš, Širáň, Urgela, Janšík, Horváth

Diviaci: Kollár V. – Kollár T., Hric Mar., Hric Mat., Hric L., Hric J., Rafaelis J., Rafaelis L., Barboriak, Mojžiška

V prvom semifinálovom zápase narazili na juniorov z Hornej Vsi mužtvo Diviaci, ktorí mali čo odplácať zo zápasu v základnej skupine, ktorý prehrali 3:0. Od úvodných minút pôsobili mladíci nervózne, čo skúsení Diviaci dokázali potrestať a ujali sa vedenia zásluhou Rafaelisa. Po tomto góle sa juniori snažili o odpoveď, ale opäť to boli Diviaci, ktorí prekonali brankára Mrišku, ale toho zachránila konštrukcia brány a stav sa nemenil. Tieto dve šance domácich už prebrali a začali hrať svoju hru a odmenou bol vyrovnávajúci gól, ktorý strelila nová tvár juniorov Matej Kmeť. Mladíkom vyrovnávajúci gól pomohol, zvýšili aktivitu a gólmi Janšíka a Sekereša strhli vedenie na svoju stranu. Diviaci sa ani za nepriaznivého stavu nevzdávali, čo sa im vyplatilo a v záverečných minútach opäť Rafaelis svojim druhým gólom znížil na polčasových 3:2. V druhom dejstve si od prvých minút juniori držali najtesnejšie vedenie a postupom času prinútil Diviakov otvoriť hru, čo bola voda na mlyn pre mladíkov a tí sa do otvorenej obrany poľahky dostávali a zvýšili vedenie zásluhou Širáňa, Urgelu a druhým presným zásahom Sekereša sa dostali do vedenia 6:2. Vysoké vedenie prispelo k nekoncentrovanosti v mužstve juniorov a v závere zápasu to dokázal potrestať Kollár a kozmeticky upravil na 6:3.

Horná Ves Old boys – Kremnica 4:3 (2:1)

Góly: Neuschl B. 2, Hovorič, Petro – Kapšo 2, Chladný

R: Gabriel Kamdem

HV Old boys: Mikula – Neuschl B., Neuschl T., Mecele, Petro, Daubner, Považan, Tichý, Hovorič, Kubík

Kremnica: Lachký – Kapšo, Chladný, Schmidt, Wollner, Antal, Kvoriak, Chrien

V druhom zápase v semifinále na seba narazili dva vyrovnané mužstvá a preto duel nemal favorita. Do zápasu vstúpili lepšie Kremničania, ktorí sa už v 5. minúte ujali vedenia, keď sa presadil Kapšo a pomedzi nohy Mikulu otvoril skóre. Kremničania sa však z vedenia netešili dlho, pretože o pár minút sa na druhej strane presadil Petro a vyrovnal skóre. Po tomto góle sa šance striedali na oboch stranách, ale viackrát sa vyznamenali brankári oboch mužstiev. Keď si už všetci prítomní mysleli, že polčas sa skončí spravodlivou remízou zaúradoval Bystrík Neuschl a poslal starých pánov do vedenia. V druhom polčase starci bránili najtesnejšie vedenie a po brejku sa dokázali opäť presadiť a zvýšiť vedenie na 3:1. Po tomto góle však Kremničania neskladali zbrane a zvýšenou aktivitou znížili na 3:2 a znovu boli v hre o postup do finále. Za najtesnejšieho stavu sa ani jedno mužstvo nechcelo dopustiť chyby a oba celky sa zamerali na pozornú obranu, čo im čiastočne vychádzalo, no prvá výraznejšia chyba sa stala na strane Kremnice a kanonier Neuschl ju ihneď potrestal a zvýšil na 4:2. Podobný scenár sa odohral aj na strane Hornej Vsi a ich chybu takisto potrestal Chladný a znížil opäť na rozdiel jedného gólu. V závere zápasu sa snažili hráči Kremnice vyrovnať, no hráči Hornej Vsi im to umnou hrou nedovolili a ubránili si najtesnejšie víťazstvo.

Zápas o 3. miesto

Diviaci – Kremnica 1:6 (0:2)

Góly: Mar. Hric – Chladný 2, Kapšo 2, Kvoriak 2

R: Gabriel Kamdem

Diviaci: Kollár V. – Kollár T., Hric Mar., Hric Mat., Hric L., Hric J., Rafaelis J., Rafaelis L., Barboriak, Mojžiška

Kremnica: Lachký – Kapšo, Chladný, Schmidt, Wollner, Antal, Kvoriak, Chrien

V tomto zápase aj napriek tomu, že sa hralo len o tretie miesto sa hral útočný, bojovný futbal, ktorý mal iskru. Síce dominanciu v zápase mali od úvodu Kremničania, tak svoje šance si vypracovali aj Diviaci, no nedokázali ich zúročiť a viackrát sa vyznamenal Lachký. Kremničania aj napriek krátkej prestávke medzi zápasmi hrali svoju hru, ktorá na Diviakov platila a zásluhou Kapša a Chladného dokázali polčas viesť 2:0. V druhom polčase sa obraz hry nezmenil, dominovali Kremničania, ktorí postupne zvyšovali skóre. Svoj druhý gól pridal Kapšo, ktorého gólovo podporil aj Kvoriak a zaslúžene viedli 4:0. Diviakom sa síce podarilo znížiť, ale to bolo z ich strany všetko a na bronz mohli zabudnúť. V závere duelu pridal druhý gól aj Kvoriak a bodku za zápasom dal taktiež druhým gólom Chladný, ktorý sa stal aj najlepším hráčom Incité zimnej ligy.

Finále

Horná Ves juniors – Horná Ves Old boys 4:1 (2:0)

Góly: Širáň 2, Janšík, Hric – Petro

R: Gabriel Kamdem

HV juniors: Mriška – Kmeť, Hric, Sekereš, Širáň, Urgela, Janšík, Horváth

HV Old boys: Mikula – Neuschl B., Neuschl T., Petro, Daubner, Považan, Tichý, Kubík

Do tradičného derby zápasu nastúpili starí páni bez dvoch hráčov, ktorí mali inštruktorské povinnosti a aj tento fakt zohral rolu v zápase. Juniori vstúpili do zápasu aktívne, vypracovali si šancu, ktorú však výborným zákrokom zneškodnil Mikula a stav sa nemenil. Svoju šancu si ihneď vypracovali aj starí páni, no Mrišku opäť podržala žrď svojej brány a diváci tak gól nevideli. Po úvodných šanciach sa hral opatrný futbal a ani jedno mužstvo nechcelo inkasovať. Vedenia sa ujali ako prví mladíci, ktorí využili chybu v obrane a Mikulovi nedal šancu Širáň a bolo 1:0. Z vedúceho gólu sa však mladé pušky nemuseli dlho tešiť a mohlo byť vyrovnané, no mladíkov podržal Mriška. Čo sa nepodarilo starým pánom sa podarilo juniorom a vedenie zvýšil opäť Širáň. V druhom polčase sa k slovu prihlásili aj starci, prevzali iniciatívu a začal festival zahodených šancí. Svoje tutovky nevyužil Kubík, Tichý a ani Daubner. Old boys hrozili najmä z vyhodených lôpt, ktoré presne končili na hlavách útočníkov, no aj tieto šance boli bez gólového efektu. Juniori sa zamerali na obranu a vyrážali do brejkov a jeden z nich im aj vyšiel a dostali sa už do trojgólového vedenia zásluhou Hrica. Vedenie o tri góly však netrvalo dlho a starých pánov dostal do zápasu Petro a znížil na 3:1. Kontaktný gól hostí nakopol snažili sa streliť aj ďalší, ale prišla 25. minúta a sporný moment v strede palubovky, keď súboj o loptu rozhodca posúdil ako čistý a následnú akciu dotiahli juniori do gólového záveru. V záverečných minútach si mladíci vedenie postrážili a mohli tak oslavovať prvý triumf v obnovenej Incité Zimnej lige.

Hráč zápasu o 3. miesto: Marek Hric (Diviaci)

Hráč finálového zápasu: Adam Sekereš (Horná Ves juniors)

„Som rád, že sme finále zvládli a zdolali sme našich starších spoluhráčov. Ocenenie ma teší, ale skôr si myslím, že ako kolektív sme podali super výkon a to nám dopomohlo k triumfu,“ povedal hráč finálového zápasu.

Najlepší hráč: Michal Chladný (Kremnica)

„Cena ma prekvapila, ale zároveň potešila. Mrzí ma, že s mužstvom sme to nedotiahli do finále, ale asi to takto malo byť. Verím, že aj na rok sa prihlásime a popracujeme na tom, aby sme zabojovali o prvenstvo. Určite treba poďakovať aj chalanom, ktorí zorganizovali túto ligu, pretože je to parádna akcia,“ zhrnul ocenený Michal Chladný.

Najlepší brankár: Michal Mikula (Horná Ves Old boys)

„Cena za najlepšieho brankára ma potešila, ale viac by som sa tešil, keby sme získali prvenstvo. Síce doprial som to aj našim mladíkom, ale v najbližších dňoch sa budeme musieť pripraviť na posmešky a doberačky, ktoré k tejto lige samozrejme patria,“ prezradil po finálovom zápase Mikula.

Najlepší strelec: Vladimír Širáň (Horná Ves juniors) 13 gólov

Najlepší rozhodca: Gabriel Kamdem

„Som rád, že som mohol byť súčasťou zimnej ligy. Aj keď som bol v pozícii rozhodcu, tak zápasy som si užíval. Verím, že spoločnú reč nájdeme s organizátormi aj budúci rok a opäť budem môcť rozhodovať zápasy zimnej ligy,“ dodal Kamdem.

Konečné umiestnenie:

1. Horná Ves juniors

2. Horná Ves Old boys

3. Kremnica

4. Diviaci

5. Incité team

6. Parížania

7. Belasí

8. Ihráč

Záujem a dobrá odozva na zimnú liga prekvapila aj samotných organizátorov.

„Slová, ktoré počujem na adresu obnovenej zimnej ligy ma milo prekvapili, pretože len s malou nádejou sme šli do toho. Po druhom roku, čo sme zorganizovali môžeme povedať, že s radosťou zorganizujeme aj tretí ročník a už teraz sa tešíme. Určite aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať chalanom z Incité caffe baru aj mestu Kremnica za poskytnutie haly v Skalka Relax centre,“ uzavrel jeden z organizátorov INCITÉ zimnej ligy Ivan Mriška.