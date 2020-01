Indiáni vyprášili aj Bratislavu. Hetrikom sa zaskvel Goga (+FOTO)

Obrana indiánov vygumovala aj najlepšieho strelca ligy.

7. jan 2020 o 11:20 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Indiáni aj v novom roku víťazne. Výhrou si udržali druhú priečku v tabuľke pred vedúcim Púchovom. V zápase sa najviac darilo Marošovi Gogovi, ktorý k dvom asistenciám pridal tri góly a pripísal si prvý hetrik v drese Indiánov.

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – Bratislava 7:2 (3:0, 2:0, 2:2)

Góly: 2. Goga (Uram, Jakubík), 5. Jakubík (Goga, Uram), 19. Goga (Magdolen, Jakubík), 30. Dobrý (Stümpel, Dubina), 38. Jakubík (Uram, Goga), 43. Goga (Srnka, Tatár), 49. Magdolen (Mihalík, Dobrý) – 49. Daráš (Jaško N., Ernst), 51. Paleček (Simon, Furdek)

Zostavy:

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Höger – Molnár, Dubina, Dobrý, Stumpel, Mihalík – Nádašdi, Nociar, Uram, Jakubík, Goga – Pohanka, Heckl, Magdolen, Srnka, Tatár – Janovský, Bitala, Daniš, Baran, Paška



Bratislava: Páleš – Hochmann, Jastrabík, Ernst, Jaško N., Daráš – Furdek, Simon, Glemba, Paleček, Bednarič – Vintr, Ficel, Kubiš, Jaško T., Kovačič

Zápas začal vyrovnanou hrou, s gólovými príležitosťami na oboch stranách. V druhej minúte Goga presnou prihrávkou našiel Urama, ktorý mu puk spoza brány vrátil a Goga nikým nebránený poslal svoj tím do vedenia 1:0. V 5. minúte Dobrý poslal krížnu prihrávku na Jakubíka a ten strelou do pravej strany zvýšil na 2:0. Dva rýchle góly domácich nakopli a boli na puku istejší ako súper. Veľmi nebezpečne pálil z pravej strany na Högera Niki Jaško, ale jeho strela gólom neskončila. V 12. minúte domácim obrancom opäť unikol Niki Jaško, ktorý sa sám rútil na Högera, no domáci gólman jeho zámer vychytal. V 16. minúte si indiáni vytvorili tlak a nepustili hostí k puku. Ukážkový gól strelil v predposlednej minúte opäť Goga, ktorý si puk spracoval a nikým nebránený vymietol horný roh Pálešovej brány. Indiáni prvú tretinu vyhrali a s trojgólovým náskokom odchádzali spokojní do šatne.

V úvode druhej tretiny daroval Bednarič domácim početnú výhodu, no indiáni sa počas nej nedokázali gólovo presadiť. Domáci hokejisti nevstúpili do druhej tretiny najlepšie a hostia sa dostávali do väčších gólových príležitostí. Obrovskú príležitosť znížiť skóre mali v 27. minúte, keď si pred Högerom prihrávali puk zo strany na stranu, no nepodarilo sa im ho dostať za jeho chrbát. V 28. minúte získali domáci ďalšiu početnú výhodu po podrazení hosťujúceho brankára, no indiáni sa aj naďalej strelecky trápili a nevedeli si vytvoriť lepšie príležitosti. Až v závere presilovej hry si Dobrý nakorčuľoval pred Páleša a ukážkovo vymietol pravý horný roh jeho brány. V druhej polovici tretiny bola hra veľmi rýchla a dlho sa hralo bez prerušenia. Pár minút do konca si Jakubík v rýchlosti nakorčuľoval za Pálešovu bránu, nahodil puk na jeho chrbát a ten skončil v bráne. Indiáni tak do šatne odchádzali už s 5-gólovým náskokom.

Hneď v úvode tretiny sa dostal do samostatného nájazdu Daráš, no Höger si aj naďalej držal čisté konto. V 43. minúte sa podarilo Gogovi streliť tretí gól v zápase, keď si nakorčuľoval od mantinelu a prudkou strelou z pravého kruhu zvýšil na 6:0. V 45. minúte získali hostia početnú výhodu 5 na 3, no indiáni sa dokázali tlaku ubrániť. V 48. minúte sa podarilo znížiť skóre Darášovi, 6:1. Vzápätí sa indiáni dostali do rýchleho protiútoku a Magdolen rýchlo odpovedal na inkasovaný gól, 7:1. V hre 4 na 4 sa hostia dostali pred bránu Högera a Paleček ho prudkou strelou prekonal, 7:2. V poslednej tretine boli hostia aktívnejší a viac bojovali o puk, čo sa prejavilo aj dvomi strelenými gólmi. V závere tretiny domáci získali početnú výhodu po faule Hochmanna, no stav zostal aj napriek tomu nezmenený a indiáni tak zápas priviedli do úspešného konca a z novoročného zápasu si odniesli dôležité 3 body.