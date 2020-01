Žiarčania si tento rok priplatia na daniach z nehnuteľností

Ekonóm mesta Martin Majerník povedal, že aktuálne zvyšovanie sadzieb nie je výrazné, má však pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

15. jan 2020 o 13:47 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Obyvatelia Žiaru nad Hronom si tento rok priplatia na daniach z nehnuteľností.

Zmena sa dotýka aj všetkých bytov na území Žiaru nad Hronom, či bývania v časti Šášovské Podhradie.

Na priemernom byte o tri eurá

Podľa samosprávy však ide iba o mierne navyšovanie sadzieb, ktoré by peňaženky obyvateľov nemalo zásadne zaťažiť.

„Vychádza to z legislatívnej požiadavky, ktorá ukladá mestám a obciam, aby od roku 2024 zaviedli na svojom území také dane z nehnuteľností, aby rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou nepresahoval desaťnásobok,“ priblížil hlavný ekonóm mesta Martin Majerník. Žiar mal podľa neho dosiaľ medzi sadzbami aj 40-násobný rozdiel. Jeho znižovanie sa ale rozhodli rozložiť na päťročné obdobie.

„Nechceli sme ísť skokom a v roku 2024 urobiť nejaký šok pre obyvateľov a zvýšiť tie minimálne sadzby nárazovo,“ povedal v tejto súvislosti Majerník.

„V prípade priemerného bytu, čo je v Žiari nad Hronom 54 metrov štvorcových, ide o ročné zvýšenie na úrovni troch eur,“ priblížil. Následkom zmien sa príjem samosprávy do rozpočtu v tejto oblasti zvýši ročne o 53-tisíc eur.

Podnikateľov sa zvýšenie nedotkne

K zvyšovaniu daní z nehnuteľností slúžiacich na podnikanie v meste nepristúpili, tie ostali nezmenené.

Žiar nad Hronom totiž podľa rebríčkov Podnikateľskej aliancie Slovenska už v tejto oblasti roky patrí k mestám s najvyššou sadzbou a pravidelne sa objavoval v prvej trojke.

Na vysoké dane sa v meste v minulosti opakovane sťažovali podnikatelia z rôznych oblastí. Často ich premietli aj do vyšších nájmov.

„V tejto oblasti máme sadzby nastavené dlhodobo a aktuálne nevidíme potrebu zvyšovania dane,“ odpovedal Majerník na otázku, či sa zmeny dotknú aj podnikateľov.

Aj v novoročnom príhovore

Téme zvyšovania daní sa v novoročnom príhovore venoval aj primátor Peter Antal (Most – Híd, Smer – SD, SNS).

„Aj naše mesto sa rozhodlo pristúpiť k menšiemu zvýšeniu dane z nehnuteľností, okrem objektov slúžiacich na podnikateľskú činnosť,“ ohlásil.

„Čiže každý, kto vlastní byt, dom, garáž, pozemky, zaplatí ročne v prepočte o 30 percent viac ako doteraz. Pre vlastníkov bytov to nie veľmi veľký nárast – ak priemerná daň z bytu bola doteraz na úrovni 14 eur ročne, v roku 2020 by to malo byť niekde na úrovni 19 eur,“ odkázal Žiarčanom. (Celé VZN s jednotlivými sadzbami nájdete TU).