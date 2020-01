Indiáni víťazne aj v poslednom zápase. Začína play-off

Dvomi gólmi prispeli Uram, Jakubík a Dobrý.

19. jan 2020 o 14:49 Vladimír Širáň

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – HC Prievidza 7:1 (3:0, 1:1, 3:0)

Góly: 5. Uram (Goga, Srnka), 7. Uram (Jakubík, Goga), 20. Dobrý (Mihalík, Stümpel), 26. Magdolen (Tatár), 49. Dobrý (Mihalík , Stümpel), 50. Jakubík (Uram, Tomaška), 58. Jakubík (Uram, Goga) – 29. Hegli (Beňadik, Mendel M.)

Divákov: 1810

Zostavy:

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimko – Nociar, Dubina, Goga, Mihalík, Iždinský, Stümpel, Srnka, Daniš, Tomaška, Tatár, Molnár, Nádašdi, Dobrý, Pohanka, Jakubík, Magdolen, Baran, Uram, Paška, Heckl

HC Prievidza: Cabaník (Belák) – Chudý, Hegli, Humaj, Hús, Beňadik, Bátora, Toman, Mendel R., Kováč, Belák, Vážan, Greschner, Schäffer, Révész, Mečiar, Mendel M.

Do prvej tretiny vstúpili oba tímy vyrovnane, no väčšia aktivita podľa očakávania prevládala na strane domácich. V 4. minúte sa podarilo Uramovi vysunúť peknou prihrávkou Gogu, ktorý sa dostal za obranu Prievidze, no puk po jeho strele skončil len na zadnom plexiskle. O minútu neskôr sa Uram opäť dostal k puku a z pravej strany prudkou strelou dostal svoj tím do vedenia. Netrvalo dlho a indiáni zvýšili vedenie ďalším ukážkovým gólom Urama. Položil si prievidzkého brankára a do odkrytej blány nekompromisne zakončil, 2:0. Príležitosť zvýšiť skóre mal na hokejke Daniš, ktorý čakal na prihrávku priamo pred bránou súpera, no nedokázal ju z prvej umiestniť. Domáci sa niekoľkokrát dostali do prečíslenia, no Cabánik svoj tím podržal. V 13. minúte daroval Mečiar indiánom početnú výhodu. Domáci sa ale nedokázali gólovo presadiť a hostia ich niekoľkokrát zatlačili do vlastného obranného pásma. V závere tretiny sa odohrala menšia roztržka medzi Dubinom a Húsom, ktorí skončili na trestnej lavici a v hre sa ďalej pokračovalo vo formáte 4 na 4. V poslednej minúte sa gólovo presadil Dobrý, ktorý z prvej pálil po presnej prihrávke Mihalíka. Po treťom inkasovanom góle Cabánika vystriedal Belák.

Úvod druhej tretiny začali hostia aktívnejšie a viackrát sa im podarilo ohroziť Šimkovu bránu. V 24. minúte sa po faule Magdolena sq Prievidžanom zvýšili šance na zníženie skóre, no indiáni dobre bránili. Dobrému sa v oslabení podarilo uniknúť do samostatného nájazdu, no Belák ho vychytal. V 26. minúte sa gólovo presadil aj Magdolen, ktorý kľučkou do ľavej strany oklamal obrancu a z tesnej blízkosti poslal puk do siete. Po faule Pašku v 29. minúte, hostia svoju početnú výhodu využili, keď znížil na 4:1 Hegli. Prievidžania po strelenom góle chytili druhý dych a doslova nedali Šimkovi vydýchnuť. Indiáni sa tlaku ubránili a opäť začali hrať svoju hru. Obrovskú gólovú príležitosť mal Mihalík, ktorý mohol prispieť gólom do takmer prázdnej brány, keď Belák ležal na bruchu a na chvíľu nevedel nájsť puk. V 35. minúte mohol skórovať aj Tatár, ktorý pálil z pravej strany, no puk sa odrazil od žrde. V druhej tretine si hostia dovoľovali viac ako v prvej a indiáni ich púšťali do nebezpečných gólových príležitostí. Druhá tretina sa skončila na góly vyrovnane 1:1, no aj napriek tomu si však domáci hokejisti svoj trojgólový náskok ustrážili.

Posledná tretina začala podobne ako tie predošlé, vyrovnaným úvodom. Početnú výhodu daroval domácim Beňadik, no indiáni sa počas nej strelecky trápili. Podarilo sa im však hostí zatlačiť do vlastného pásma a ohrozovali Belákovu bránu. Jakubík v čistej šanci zlomil hokejku a tým sa hostia oslobodili spod drvivého tlaku. V 49. minúte Dobrý prekonal Beláka aj po druhýkrát. Strelou z prvej, po krížnej prihrávke od Mihalíka, zvýšil na 5:1. O minútu na to sa gólovo presadil aj Jakubík, 6:1. Domáci hokejisti záver tretiny ovládli a hru mali pod kontrolou. Nepúšťali súpera do väčších príležitostí a dobre bránili. V 58. minúte strelil svoj druhý gól aj Jakubík a tým uzavrel skóre zápasu. Marek Šimko vo svojom prvom zápase ukázal niekoľko pekných zákrokov a prispel tak k víťazstvu indiánov. Posledný zápas základnej časti domáci hokejisti úspešne zvládli a pripísali si plný bodový zisk.