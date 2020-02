Systém platby za parkovanie je zatiaľ chaotický, mesto avizuje novinky

Turisti sa čudujú, mestská polícia priznáva chaos.

5. feb 2020 o 13:35 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Chcete zaplatiť za parkovanie, ale neviete akým spôsobom. S týmto problémom sa v súčasnosti stretávajú obyvatelia i návštevníci Banskej Štiavnice. V meste vytvorili hneď niekoľko parkovacích zón, kde je možné zaparkovať svoje auto, no spôsob platby sa na jednotlivých miestach líši.

V niektorých častiach je totiž možné zaplatiť priamo predajcovi parkovacích lístkov, prostredníctvom SMS správy, niekde len prostredníctvom zakúpenia parkovacej karty alebo s využitím mobilnej aplikácie s názvom ParkDots.

Informácie musia hľadať

Práve nejednotný spôsob platby ale spôsobuje chaos, ktorý vnímajú nielen domáci, ale predovšetkým turisti. Podobnú skúsenosť má aj Banskoštiavničanka Zuzana Bodnárová, ktorá zaparkovala pri pošte a chcela využiť platbu cez SMS.

„Chcela som zaplatiť za hodinu parkovania. Avšak na dopravnej tabuli žiadna informácia o takejto možnosti nebola. Predstavte si, že ste turista a teraz máte pobehovať po meste a hľadať spôsob, kde a ako zaplatíte,“ upozornila Bodnárová.

Tá sa napokon rozhodla zadať do internetového vyhľadávača možnosť platby v Banskej Štiavnici a zaplatila za konkrétnu zónu.

„Neviem či miesto, kde som parkovala, sa nachádzalo na zozname adries, ale už sa mi to nechcelo riešiť. Naozaj som si nemohla dovoliť stratiť dvadsať minút naháňaním informácií, či parkujem v zóne, kde sa dá platiť správou,“ poznamenala.

Pribudnú novinky

Ďalším problémom je, že ak by zahraniční turisti chceli zaplatiť za parkovanie SMS správou, jednoducho nemôžu. Táto možnosť totiž funguje iba v rámci slovenského mobilného operátora a aj to v presne uvedenom tvare, inak platba neprejde. Turisti si musia jednoducho zakúpiť jednorazové parkovacie lístky, ktoré sa však predávajú len na niektorých miestach.

„Systém platby je zatiaľ trochu chaotický. Preto bude táto problematika jednou z hlavných tém na marcovom zastupiteľstve, tak uvidíme potom,“ vyjadrila sa mestská polícia.

Od začiatku apríla by podľa zástupcu primátorky mesta Mariána Zimmermanna (Smer-SD, SNS) malo platiť nové všeobecne záväzné nariadenie. „Zjednotí sa to, že všade bude možná platba formou SMS správy. Na parkovisku pod Novým zámkom by mal tiež pribudnúť automat na lístky.

Na Ulici Mládežnícka pravdepodobne vznikne rampa rovnako ako na parkovisku na Dolnej ulici,“ vysvetlil Zimmermann s dôvetkom, že všade bude za parkovanie jednotná cena jedno euro na hodinu, no je možné, že pod Novým Zámkom a na Ulici Dolná bude cena o niečo nižšia.

Plány by boli, ale...

Zmeny v parkovaní, ktoré mesto zaviedlo v priebehu minulého roka, sú tiež stále predmetom diskusií. V centre, na Trojičnom námestí, by mali parkovať dominantne len držitelia rezidenčnej alebo permanentnej karty, ale realita vyzerá diametrálne odlišne.

„Nevieme sa zatiaľ zhodnúť na tom, kto všetko by mal mať na tieto karty nárok. Návštevníci mesta patria na záchytné parkoviská a pre občanov a turistov, ktorí si potrebujú niečo v centre iba vybaviť, sme vlani zriadili sedemnásť rýchloobrátkových miest, ktoré sú na pol hodinu zadarmo,“ poznamenal v tejto súvislosti poslanec mestského zastupiteľstva Martin Macharik (Spolu).

Dopĺňa, že na jeseň mali poslanci dostať na prerokovanie návrh nového všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní, ktoré malo prísť do platnosti od januára tohto roka. Ten však dostali až koncom roka, a tak ho nebolo reálne pripomienkovať.

„Z tohto dôvodu sa platnosť starého nariadenia predĺžilo o tri mesiace. Aj nový návrh ale podľa mňa obsahuje množstvo nezrovnalostí, preto sa obávam, že ani posunutý termín nebude stačiť,“ poznamenáva poslanec.