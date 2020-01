Tesák skončil s vrcholovým futbalom. V Pohroní však ostáva

Lukáš Tesák, rodák z dedinky Ihráč, sa stal kondičným trénerom v FK Pohronie.

23. jan 2020 o 12:27 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Bývalý reprezentant Slovenska, ktorý s futbalom začínal v Žiari nad Hronom, ukončil aktívnu kariéru. Lukáš Tesák si počas nej obliekal dresy klubov ako Zorya Luhansk, Torpedo Moskva, Arsenal Tula či bieloruského FC Gomel. Na domácej scéne sa predstavil v Dubnici, Žiline, ale aj v Rimavskej Sobote a svoju futbalovú púť ukončil v FK Pohronie.

Zo športového diania sa však úplne nevytráca, pretože v rodnom klube bude zastávať novú funkciu – kondičný tréner.

Ako sa zrodila vaša aktuálna spolupráca z Pohroním?

- Moja kariéra sa raz skončiť musela a teraz to prišlo. Postupom času som prechádzal z hráčskej funkcie na tú trénerskú - a teraz to sa to naplnilo úplne. Ponuka od predstaviteľov klubu a trénera Mikuláša Radványiho ma úprimne potešila.

Klub vám ponúkol zaujímavú pozíciu. Čo to pre vás znamená?

- V prvom rade som vďačný za takúto možnosť. Silové a kondičné prvky vo futbale