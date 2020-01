Starostovia v reakcii na hrozbu dopravcu: Bol by to veľký problém

Pozastavenie premávky prímestských autobusových spojov by pocítili dochádzajúci školáci i pracujúci, ale aj dôchodcovia.

24. jan 2020 o 13:59 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Situáciu, že by od soboty (25.1.) na väčšine územia Banskobystrického samosprávneho kraja prestali jazdiť prímestské autobusové spoje, si nevedia predstaviť starostovia obcí ani školáci a zástupcovia škôl.

Na oznam dopravcu - spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, ktorá prerušenie autobusovej dopravy ohlásila vo štvrtok v reakcii na problémové vzťahy a vývoj súdneho sporu s Banskobystrickým samosprávnym krajom, reagujú prekvapením.

Kraj na prímestskú dopravu prispieva, s dopravcom sa však aktuálne nevedia dohodnúť na výške týchto platieb a na svoju adresu si vzájomne posielajú nelichotivé odkazy.

Nemali by koho učiť

"Neviem si predstaviť, že by reálne nastala takáto situácia a spoje by prestali jazdiť. Veď zhruba 75 percent našich študentov využíva prímestské autobusy a rovnako aj mnohí moji kolegovia. Bol by to veľký problém. Dúfam však, že sa kraj s dopravcom dohodnú a zvíťazí zdravý rozum," reagovala Beata Tóthová, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom.

Nad scenármi, ku ktorým by škola musela pristúpiť, ak by dopravca avizovanú stopku pre spoje premenil na realitu, sa zatiaľ zamýšľala len okrajovo.

"Asi by sme museli vyhlásiť predčasné jarné prázdniny, veď by sme nemali koho vyučovať. Našťastie, klasifikácia je už uzavretá. Ale, ako som povedala, verím, že sa kraj s dopravcom dohodnú. Inak by nastala situácia, ktorá by sa dala prirovnať k uhoľným prázdninám, čo si v dnešnej dobe predstaviť skutočne neviem," povedala.

Hlasy z obcí: Náhradná doprava je nereálna

Avizovaný krok zo strany dopravcu nepríjemne prekvapil aj starostov v regióne.

"Zrejme nikto si nevie predstaviť, čo by skutočne nastalo, ak by k odstaveniu autobusových spojov skutočne došlo. Dotklo by sa to najmä detí a mládeže dochádzajúcich do škôl, ale aj pracujúcich a dôchodcov, ktorí cestujú za lekármi či za nákupom," poznamenal starosta Kremnických Baní Juraj Vozár.

Súhlasí s tvrdením, že cestujúca verejnosť sa stala rukojemníkom v spore medzi dopravcom a Banskobystrickým samosprávnym krajom.

"Nepáči sa mi ani, že nemáme čas sa zariadiť. Ak sa dnes, prípadne cez víkend nedohodnú, budem zrejme musieť od pondelka vlastným autom zvážať aspoň deti do škôl v Kremnici. Veď som nemal šancu ani zohnať nejaké väčšie auto a vlastne dnes neviem ani to, či ku kritickej situácii skutočne dôjde," reagoval a dodal, že informácie od dopravcu nemá žiadne a o jeho kroku sa dozvedel len z médií.

Ak by autobusy skutočne prestali premávať, starostovia zo Žiarskeho okresu by sa podľa jeho slov stretli a postupovali by spoločne. "Určite by sme iniciovali nejaké stretnutie na VUC-ke, aby sa to čo najskôr vyriešilo," dodal.

Zaskočený odkazom dopravcu ostal aj starosta Veľkej Lehoty neďaleko Novej Bane Jozef Mihál.

"Dotklo by sa to predovšetkým školákov dochádzajúcich na stredné školy, ale aj tých, ktorí cestujú do Novej Bane za prácou - do závodu alebo do obchodných prevádzok. A, samozrejme, aj dôchodcov, ktorí často nemajú vlastné auto a iná možnosť dopravy ako autobus pe nich neprichádza do úvahy," zhrnul možné dopady.

"Áno, cestujúci sú v pozícii rukojemníkov. Nemám problém s nejakou formou štrajku, ale toto si odnesú obyčajní ľudia," myslí si.

Ak by aj obec chcela narýchlo zabezpečiť náhradnú dopravu, jej možnosti sú podľa starostu len obmedzené.

"Keby sme si aj objednali nejakého prepravcu, nemáme túto službu z čoho zaplatiť. Prímestská autobusová doprava nie je v kompetencii obcí a nemali by sme na to peniaze," povedal.

Ohlásili rokovanie

Slovenská autobusová doprava Zvolen nebude od soboty (25. 1.) premávať na prímestských linkách, ktoré zabezpečuje pre Banskobystrický samosprávny kraj.

Je to reakcia na dlhodobý spor s vedením samosprávneho kraja o financovanie prímestských spojov. Adrián Polóny, predseda predstavenstva SAD Zvolen, vo štvrtok informoval, že výnimku budú tvoriť len linky, ktoré premávajú na základe takzvaných osobitných zmlúv, uzavretých s jednotlivými samosprávami či podnikmi.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter sa o kroku dopravcu dozvedel vo štvrtok popoludní.

"Neverím, že by chceli spôsobiť verejné ohrozenie občanov v kraji, veď za tým sú ľudia, ktorí potrebujú cestovať, často aj za zdravím. Je nemysliteľné, aby sa v demokratickej spoločnosti niečo také udialo," povedal v reakcii a dodal, že je vo verejnom záujme, aby autobusy premávali.

Rokovanie s dopravcom ohlásili na piatok (24.1.).