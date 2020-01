Alternatívne riešenie pre autobusy z dedín hľadá aj žiarsky primátor Antal

Žiarsky primátor Peter Antal hovorí o krízovom riešení, dlhodobo si ho predstaviť nevie.

24. jan 2020 o 17:59 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Na avizované sobotňajšie pozastavenie premávky prímestských autobusových spojov reagoval v piatok aj primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal (Most - Híd, Smer-SD, SNS).

"Volal som s Jánom Trubenom, ktorý je riaditeľom žiarskej pobočky SAD Zvolen, aby som sa informoval o možnostiach, ktoré ako mesto máme. Nejaké mimoriadne linky zvažuje Brezno, tak som sa zaujímal, ako by sme to mohli urobiť," povedal pre MY a dodal, že mu záleží na tom, aby sa ľudia z obcí mohli dostať do Žiaru nad Hronom a späť domov za prácou, k lekárovi či do školy.

Dočasné krízové riešenie chce Antal hľadať spolu so starostami zo Žiarskeho okresu.

Nevie si však predstaviť nejaké dlhodobé trvanie takejto alternatívy.

"Môžeme si objednať jedine nepravidelnú prepravu, nazvem to "zájazdy", kde ale bude cena oveľa vyššia ako v prípade prímestskej dopravy vo verejnom záujme, na ktorú dosiaľ prispieval Banskobystrický samosprávy kraj," poznamenal.

Ako konkrétne to bude vyzerať v praxi, dnes povedať nevie.

"Či sa nejako poskladáme s obcami, neviem. Každopádne, budeme chcieť tie peniaze, ktoré vynaložíme na nevyhnutné zabezpečenie dopravy, chcieť späť a budeme si to uplatňovať ako škodu u pôvodcu tejto situácie, či už to bude VUC-ka alebo druhá strana," povedal a dodal, že nie je v kompetencii mestských a obecných samospráv zabezpečovať regionálnu prímestskú dopravu.

"To je zodpovednosť Banskobystrického samosprávneho kraja, takže, verím, že bude so spoločnosťou SAD Zvolen ďalej rokovať a vyriešia to čo najskôr," dodal.

Väčšina prímestských autobusov v Banskobystrickom kraji nakoniec skutočne nebude od soboty (25.1.) premávať.

Vyplynulo to z piatkového rokovania vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja a spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

Poredseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny potvrdil, že spoločnosti sa už ozvali jednotlivé samosprávy, mestá a obce a uzatvárajú individuálne zmluvy s dopravcom.

Spoločnosť už zverejnila aj zoznam liniek, ktoré budú premávať aj ďalej. Nájdete ho na jej webe - TU.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter po rokovaní, kde sa s dopravcom nezhodli na finančných požiadavkach, oznámil, že na 19. hodinu zvoláva bezpečnostnú radu kraja, ktorá sa bude zaoberať aktuálnou situáciou.

Požiadal tiež súd o vydanie neodkladného opatrenia, ktorým nariadi dopravcovi Slovenská autobusová doprava Zvolen zdržať sa konania, aké by ohrozovalo chod verejnej autobusovej dopravy, a zaviazal ho postupovať v zmysle platných licencií, cestovných poriadkov a aktuálne platného právneho stavu.