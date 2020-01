Autobusy budú. Tvrdí primátorka Banskej Štiavnice a sľubuje riešenie pre tri okresy

Banskoštiavnická primátorka Nadežda Babiaková oslovila SAD Zvolen. Tvrdí, že sa dohodli.

25. jan 2020 o 19:32 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Mestá a obce v žiarskom regióne hľadajú riešenia pre krízovú situáciu, ktorá nastala po tom, čo Slovenská autobusová doprava Zvolen odstavila v sobotu (25.1.) všetky prímestské linky, okrem tých, na prevádzku ktorých má so samosprávami a s firmami uzatvorené osobitné zmluvy.

Radikálny krok potvrdil ešte v piatok po neúspešnom rokovaní s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny.

Mestá a obce ako prostredníci?

„Je nemysliteľné, aby sa niečo takéto udialo, veď na spoje sú odkázaní deti, študenti, ľudia dochádzajúci do práce, obyvatelia dedín,“ reagovala primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková (Smer-SD, SNS, SMS), ktorá je zároveň predsedníčkou Regionálneho Združenia miest a obcí Žiarsky región.

„S pánom Polónym som dnes volala a dohodli sme sa na riešení pre všetky tri okresy v našom regióne – Banskú Štiavnicu, Žarnovicu aj Žiar nad Hronom. V podstate uzatvoríme trojdohody. Zmluvy medzi mestami a obcami na jednej strane a SAD-kou na strane druhej o premávke tých autobusov plus zmluvy obcí s Banskobystrickým samosprávnym krajom o tom, aby nám zdroje, ktoré on na túto dopravu má, poskytol a refundoval nám tak náklady,“ vysvetlila Babiaková s tým, že zmluva aktuálne vzniká.

Primátorka verí, že z Banskej Štiavnice by sa ľudia mohli do Žiaru nad Hronom či Zvolena dostať už v nedeľu popoludní a večer a že v pondelok bude doprava fungovať v takmer takom rozsahu ako do uplynulého piatku a krízový scenár nenastane.

Toto riešenie podľa jej slov odkomunikovala aj s podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrejom Lunterom.

Hľadajú spôsob, ako peniaze poslať obciam

„My sa, samozrejme, stále snažíme dostať pána Polónyho k rokovaciemu stolu, no neúspešne. Volám mu opakovane, no mne telefón nedvíha. Zdá sa ale, že primátorom a starostom áno, takže takéto riešenie aktuálne cez regionálne združenia miest a obcí odporúčame aj iným samosprávam v kraji,“ povedal v sobotu popoludní podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

Niektoré samosprávy sa podľa jeho slov dohodli na alternatívnom riešení so SAD Zvolen, iné si zabezpečili na prepravu obyvateľov ďalšie subjekty.

„Banskobystrický samosprávny kraj takýto postup aktuálne vníma ako súčasť svojho plánu a pripravujeme právne podklady a cenové usmernenie s limitmi, aby sme samosprávam vedeli náklady refundovať,“ povedal.

Lunter v sobotu nevedel povedať, do akej miery sa podarí vykryť výpadok prímestských liniek na celom území, ktoré dosiaľ obhospodarovala SAD Zvolen, no verí, že spoje pôjdu aspoň do škôl, nemocníc či do kľúčových firiem.

„Nie som presvedčený, či sa to podarí od pondelku, ale určite pre to v spolupráci s obcami a mestami urobíme maximum. Samozrejme, aj ďalej sa budeme snažiť o rokovania so SAD Zvolen,“ dodal.

Primátori a starostovia žiarskeho regiónu by sa mali v reakcii na situáciu stretnúť v nedeľu o 9. hodine v priestoroch banskoštiavnickej radnice.