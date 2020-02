Indiáni sa ujali vedenia v sérii. Predĺženie rozhodol Nádašdi

Nová tvár v kabíne Niki Jaško zaknihoval 1+1

2. feb 2020 o 12:28 Vladimír Širáň

Žiarski Indiáni dokázali v prvom zápase play-off zdolať Dolný Kubín až po predĺžení. Vo formáte 3 proti 3 si dokázali obidve mužstvá vypracovať gólové šance, no ujal sa až pokus Tomáša Nádašdi, ktorý skončil na prekvapenie všetkých v bráne Bachana. Indiáni sa vďaka tomuto výsledku ujali vedenia v sérii 1:0.

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – MHK Dolný Kubín 4:3pp (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 2. Srnka (Tomaška, Magdolen), 28. Jaško (Stümpel), 46. Molnár (Jaško), 64. Nádašdi (Uram, Jakubík) – 16. Jonák (Michalica, Lupták), 18. Jonák (Hricko, Lupták), 60. Hančiak (Lupták T., Michalica)

Zostavy:

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Šimko – Dubina, Molnár, Dobrý, Stümpel, Jaško – Nociar, Nádašdi, Uram, Jakubík, Goga – Pohanka, Tomaška, Magdolen, Srnka, Tatár -Iždinský, Guttmann, Chlepčok, Heckl, Halama

MHK Dolný Kubín: Bachan – Jendroľ, Polerecký, Záň, Šugár, Šeliga Jur. – Šeliga J. Okoličáni, Hricko, Nátny, Hančiak – Lupták J., Lupták T., Jonák, Bukna, Michalica – Ladňák, Maňúch, Sitek

Do prvej tretiny vstúpili oba tímy veľmi bojovne. Už v prvých minútach musel byť Bachan v pozore pred rýchlym Jaškom, ktorý sa nebezpečne ocitol pred jeho bránou. Prudkou strelou od modrej čiary vyskúšal Šimka kapitán hostí Šeliga, no Šimko si s pukom poradil. Podobnou strelou od modrej čiary to z ľavej strany skúšal aj Srnka, no jeho strela bola úspešnejšia a skončila za chrbtom Bachana, 1:0. Prvých 5 minút tretiny sa hostia nevedeli dostať z vlastného pásma a indiáni ich dostali pod výrazný tlak. V 6. minúte sa pokúšal zvýšiť vedenie Tatár, ktorý si nakorčuľoval z pravej strany, no puk trafil len do betónov hosťujúceho brankára. Bojovný nádych v zápase sa prejavoval viacerými tvrdými súbojmi. V druhej polovici tretiny sa hra výrazne zrýchlila a dlho sa hralo bez prerušenia. V 12. minúte daroval Dubina faulom súperovi početnú výhodu a umožnil im vyrovnať, no indiáni sa ubránili. V 16. minúte sa dostal k puku Jonák, prekorčuľoval si za domáceho obrancu a pomedzi Šimkove betóny poslal puk do siete a vyrovnal na 1:1. O pár minút na to dostal spoza brány presnú prihrávku opäť Jonák a nikým nebránený gólom do odkrytej brány poslal svoj tím do vedenia. Po druhom inkasovanom góle sa indiáni potrebovali dostať späť k svojej hre, pretože púšťali súpera ku gólovým príležitostiam, na ktoré v závere tretiny doplatili.

Druhá tretina začala početnou výhodou domácich po faule kapitána Šeligu, no indiáni sa strelecky trápili. V 23. minúte vyskúšal pozornosť Bachana strelou z diaľky Tatár, no puk v bráne neskončil. Domáci hokejisti získali aj druhú početnú výhodu, no hostia si svoju bránu ustrážili. Vyrovnať sa podarilo v 28. minúte novej posile indiánov, Jaškovi, ktorý poslal odrazený puk od výstroje Bachana za jeho chrbát, 2:2. Indiánov vyrovnávajúci gól nakopol a opäť hrali svoju hru. Hra bola veľmi vyrovnaná a rýchla. V 34. minúte poslal prudkú strelu na Šimka dvojgólový strelec Jonák, no tretí gól sa mu pridať nepodarilo. Obrovskú gólovú príležitosť mal na hokejke Nádašdi, ktorý sa sám rútil na Bachana, prehodil si pukna opačnú stranu, no ten skončil len na zadnom plexiskle. V poslednej minúte sa strelou z otočky pokúšal skórovať Tatár, no ani jeho strela gól nepriniesla.

Hneď v úvode tretiny Jakubíkovi neuznal hlavný rozhodca gól, pretože brána bola tesne pred gólom posunutá, v hre sa teda pokračovalo ďalej za stavu 2:2. O pár minút na to unikol domácej obrane Michalica, ktorý sa sám rútil na Šimka, no gól ani z tejto situácie nepadol. V 45. minúte boli hostia oslabení až o dvoch hráčov a indiánom sa tak výrazne zvýšili šance skórovať. Domáci početnú výhodu napokon využili, keď spred brány ľavý roh siete vymietol Molnár a poslal tak svoj tím do vedenia. V 50. minúte domácich oslabil kapitán Stümpel, ale hostia sa nedokázali gólovo presadiť. Obrovskú príležitosť vyrovnať mal v 54. minúte kapitán Šeliga, ktorý dostal krížnu prihrávku priamo pred odkrytú bránu, no vyrovnať sa mu nepodarilo. V poslednej minúte tretiny sa hostia pokúšali vyrovnať hrou bez brankára, čo sa im aj podarilo, keď do odkrytej brány vyrovnal na 3:3 Hančiak a nasledovalo predĺženie.

Zmeniť taktiku v priebehu pár dní je ťažké, no určité nacvičené herné činnosti sa dali vidieť. Tréner Indiánov si predĺženie užíval, treba vždy zachovať pohodu aj na lavičke, tvrdí Opáth.

„Chceli sme nastaviť základné veci, spresňovať našu hru a myslím si, že v tretej tretine to vyzeralo tak, ako sme chceli hrať. Nechceme hrať typický druholigový hokej, že to vraciame naspäť, ale chceme to hrať jednoducho - von z tretiny a hlavne priamočiaro. Myslím si, že chalani to zatiaľ pochopili,“ povedal na margo hry svojich zverencov Lukáš Opáth.

„Ja mám rád predĺženia, prešiel som si už piatimi play-off s univerzitným mužstvom a posledné dva ročníky, keď sme boli majstri, sme zažívali takéto stavy a my sme rozhodovali v piatom zápase v predĺžení 3 na 3, čiže aj keď je to adrenalín, tak ja si to užívam. Práve v takých chvíľach treba zachovať pohodu aj na lavičke a vtedy sa dá vyhrať," dodal.