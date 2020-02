V Banskej Štiavnici zriadia Výmenník, zámerom projektu je recyklovať

Prístupný bude počas pracovných dní.

6. feb 2020 o 10:13 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Dostali nápad, ako rozumne využiť zachovalé oblečenie, či iné predmety. Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie mestského úradu v Banskej Štiavnici prišlo s myšlienkou vytvoriť projekt s názvom Výmenník.

V rámci neho si budú môcť návštevníci zobrať vec, ktorú potrebujú a zároveň podarovať vlastnú, ktorú už nevyužívajú. Podľa slov Zuzany Patkošovej z oddelenia, zámerom projektu je jednoducho recyklovať.

„Ľudia doma často zhromažďujú veci, ktoré sú ešte funkčné, no zastarané, a preto ich nahradia niečím novším. Radi by sme týmto veciam dali druhú šancu. Človek predsa k životu nepotrebuje najnovší typ žehličky či televízora,“ hovorí Patkošová s tým, že existujú rodiny, ktoré sa potešia aj starším.

Zdôrazňuje ale, že priestor by nemal slúžiť ako skládka šatstva a vecí, ktoré už nikomu neposlúžia. Okrem oblečenia budú môcť ľudia priniesť aj elektroniku, športové potreby, kuchynské nástroje a ďalšiu výbavu do domácnosti. Výmenník bude fungovať od apríla na prízemí miestneho kultúrneho centra a bude prístupný počas troch pracovných dní vždy v čase od 13. do 16. hodiny.