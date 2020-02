Škola v Štiavnických Baniach prišla s projektom, pomôžu deťom v africkom slume

„V súčasnej dobe sa vytráca vzájomná pomoc a práve toto je cesta, ktorou sa chceme uberať,“ hovorí o pomoci deťom z Afriky riaditeľ školy.

4. feb 2020 o 12:16 Kristína Mindáková

ŠTIAVNICKÉ BANE. Vytvorili projekt, prostredníctvom ktorého chcú pomôcť deťom v Afrike. Pre tento úctyhodný počin sa rozhodlo vedenie Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella v obci Štiavnické Bane v spolupráci s mladou lekárkou zo Zvolena Monikou Paločkovou.

Tá totiž v súčasnosti žije a pracuje v africkom prímorskom štáte Keňa, kde v rámci svojej práce pomáha chorým. Ako vysvetľuje jeden z iniciátorov myšlienky, riaditeľ školy Pavel Michal, s nápadom pomôcť týmto ľuďom sa pohrával už dlhšie.

„Už viackrát som sa snažil osloviť niekoho, kto žije v Afrike, či by nebol ochotný sprostredkovať našu pomoc zo Slovenska tamojším deťom. Myšlienkou boli ľudia väčšinou nadšení, bohužiaľ, to vždy nejakým spôsobom upadlo do zabudnutia,“ hovorí Michal s tým, že tentokrát sa vďaka médiám dozvedel o Monike.

Rozhodol sa ju osloviť a ona s takouto formou spolupráce nadšene súhlasila. Dohodli sa, že vytvoria vlastnú zbierku, ktorej výťažok bude určený africkým deťom a nákup učebných pomôcok pre ne.

Deťom ukazujú, že sa majú dobre

V slume, kde Monika pôsobí, žije približne 1500 detí, no iniciátori aktivity zatiaľ vedia pomôcť maximálne trom stovkám z nich. „Len pred pár dňami sme zahájili zbierku na školské potreby.

Monika zriadi účet, na ktorý odošleme peniaze, a priamo v Keni zakúpi všetky potrebné školské pomôcky – zošity, perá, ceruzky, gumy, ale i futbalové lopty,“ vysvetľuje riaditeľ základnej školy, ktorá je známa výučbou sokoliarstva.

Dodáva, že niektoré veci s váhou 50 kilogramov poputujú do Afriky letecky priamo zo Slovenska. Tento transport zabezpečí vo februári lekárkin brat, ktorý do Kene plánuje vycestovať tiež.

Mladá Zvolenčanka pracuje v Afrike ako lekárka. (zdroj: archív MP)

Primárnym cieľom aktivity je podľa Pavla Michala to, aby si deti u nás uvedomili, že sa majú dobre a nie každý má v živote také šťastie ako ony.

„V súčasnej dobe sa vytráca vzájomná pomoc a práve toto je cesta, ktorou sa chceme uberať. Stačí len chcieť, aby sme mohli niečo zmeniť. A toto by sme radi naučili aj našich žiakov,“ poznamenáva Michal s tým, že v takejto forme spolupráce by chceli pokračovať aj v budúcnosti – a to so širším záberom.

„Mám mnoho priateľov, ktorí by boli rovnako ochotní pomôcť. Chcel by som rozhodiť siete, aby sa zapojili aj iné školy na Slovensku. Aspoň jeden až dvakrát do roka by sme mohli urobiť zbierku, len musíme ešte premyslieť transport vecí,“ naznačil ďalšie plány Michal.

Nie je to prvá pomoc pre africké deti

Už minulý rok zorganizovala mladá lekárka zbierku detského oblečenia pre tie najchudobnejšie, podvyživené, HIV pozitívne deti i siroty v Burundi.

„Spoločne, najmä so slovenskými dobrodincami, sa nám podarilo vyzbierať vyše šesťsto kilogramov oblečenia, ktoré sme rozdali medzi 1600 detí. Vytvorili sme aj projekt Dupačky pre mamičku, hovorí Paločková s dôvetkom, že tento rok plánovala urobiť podobnú zbierku školských potrieb pre chudobné deti, ktoré navštevujú školu St. Catherine primary school na okraji nairobského slumu Mukuru.

„Počas plánovania tejto akcie ma nezávisle oslovil veľmi charizmatický pán riaditeľ základnej školy v Štiavnických Baniach, ktorý sa so svojimi šikovnými študentmi rozhodol podporiť práve našich žiakov v slume,“ teší sa Monika a myslí si, že ide o nádhernú myšlienku, ktorá má mnoho rozmerov.