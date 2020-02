Prípad pytliactva: Na mieste ostalo len telo zvieraťa bez hlavy

Polícia v Žiari nad Hronom vyšetruje ďalší prípad pytliactva.

7. feb 2020 o 14:15 (iz)

VEĽKÉ POLE. Žiarska polícia aktuálne vyšetruje prípad pytliactva, pri ktorom došlo k usmrteniu muflóna v katastri obce Veľké Pole. Páchateľ je zatiaľ neznámy.

"Ten v čase od 5. do 6. februára neoprávnene zasiahol do výkonu poľovného práva v poľovnom revíri štátneho podniku, a to tak, že usmrtil samca muflóna lesného - vo veku približne štyri roky," priblížila krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Pytliak pritom odrezal zvieraťu hlavu, tú si odniesol a zvyšok tela nechal na mieste.

Odhadnutá škoda je približne 900 eur. "Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin pytliactva," potvrdila Faltániová a dodala, že prípad je v štádiu vyšetrovania.