V žiarskom parku popadali stromy. Mesto vydalo zákaz vstupu

Mesto tiež odporúča nepohybovať sa pod stromami v meste.

11. feb 2020 o 10:00 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Silný vietor v noci z pondelku na utorok spôsobil problémy aj v Banskobystrickom kraji. Výstraha platí aj aktuálne.

Mesto Žiar nad Hronom napríklad v utorok ráno vydalo zákaz vstupu do historického parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom, a to až do odvolania.

"Podľa informácií z dnešného rána pre vietor spadli v parku 4 vzrastlé ihličnany. Následky situácie budú ostraňovať naše Technické služby Žiar nad Hronom," povedal vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.

"Ľudia by sa mali z bezpečnostných dôvodov vyhnúť parku, nielen pre hrozbu padajúcich konárov, ale aj pre pohybujúce sa mechanizmy. Radíme tiež, aby sa zdržiavali aj pohybu pod stromami v rámci celého mesta," dodal.

V súvislosti s poveternostnou situáciou zasahovali hasiči na celom území Slovenska za posledných 24 hodín 64-krát.

Najvyšší počet výjazdov zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji, kde pomáhali na 21 miestach. Situácia v ostatných krajoch bola pokojnejšia, hasiči zasahovali v každom z nich do 10-krát.

Vo väčšine prípadov smerovali k spadnutým stromom, charakter ostatných výjazdov tvorili najmä uvoľnené či odtrhnuté strešné krytiny.

Celkom zasahovalo 280 profesionálnych a dobrovoľných hasičov s 80 kusmi hasičskej techniky.