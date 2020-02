Za novú budovu s pozemkami zaplatil okresný súd takmer 4 milióny

Okresný súd kúpil pre svoje potreby nový objekt.

11. feb 2020 o 17:03 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Za budovu zrekonštruovanú na mieru jeho potrieb a priľahlé pozemky zaplatil Okresný súd v Žiari nad Hronom 3 944 400 eur.

Vyplýva to zo zmluvy so spoločnosťou Euromol so sídlom v Bratislave. Dokument pred pár dňami pribudol v centrálnom registri.

O sťahovaní okresného súdu sa hovorí už dlhšie. Nové sídlo by malo byť na Ulici dukelských hrdinov v susedstve planetária.

Hovorkyňa súdov v Banskobystrickom kraji Nina Uhrovičová pre naše noviny v novembri zdôvodňovala, že súčasné priestory v menej podlažnej prístavbe takzvaného Bieleho domu v najužšom centre Žiaru nad Hronom sú pre potreby okresného súdu nevyhovujúce. „Ten ich má v dlhodobom prenájme od mesta Žiar nad Hronom, pričom priebežne dochádza k navyšovaniu nájomného,“ pripomenula. Súd za ne aktuálne platí mestu viac ako 48-tisíc ročne.