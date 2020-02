Okresný súd pomáhajú z centra Žiaru sťahovať aj väzni

Pýtali sme sa, ako súd nový objekt s pozemkami - spolu za takmer štyri milióny - vyberal.

18. feb 2020 o 9:09 Ivana Zigová

Okresný súd sa sťahuje do nového sídla. (Zdroj: Iva Zigová)

Pýtali sme sa:

Kedy súd začne pojednávať na novom mieste?

Prečo a ako vyberal súčasný objekt?

V čom bol problém starého sídla?

Či na Slovensku existuje v prípade okresného súdu aj iná podobná transakcia so súkromnou spoločnosťou z poslednej doby?

ŽIAR NAD HRONOM. Okresný súd v Žiari nad Hronom sa z Námestia Matice slovenskej v najužšom centre mesta sťahuje na Ulicu Dukelských hrdinov.

Svoje nové sídlo spolu s pozemkami kúpil za 3 944 400 eur.

Vyplýva to zo zmluvy so spoločnosťou Euromol so sídlom v Bratislave, v ktorej je však jediným spoločníkom Ivana Vasilová zo Žiaru nad Hronom.

So sťahovaním do novozrekonštruovaného objektu, v ktorom v minulosti boli byty, už súd začal a pomáhajú s ním aj väzni z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici.

„V nových priestorov sa začne pojednávať od 24. februára,“ potvrdila hovorkyňa súdov v kraji Nina Uhrovičová.

Komfort pre sudcov, pre verejnosť aj pre spisy

Do nových priestorov sa smeruje z tých doterajších všetkých 53 zamestnancov a 14 sudcov. V novom objekte bude spolu 42 kancelárií, 8 pojednávacích miestností a knižnica. Doterajšie priestory už súdu nevyhovovali, a to najmä z kapacitných dôvodov.