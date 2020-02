Banská Štiavnica ako Mesto kultúry 2019 splnila očakávania

Niektorí ľudia sa prvýkrát dostali do kontaktu so súčasným umením.

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Banská Štiavnica získala minulý rok prestížny titul Mesto kultúry 2019, uspela s projektom s názvom Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity. Primárnym cieľom bolo vtiahnuť čo najviac obyvateľov mesta do kultúrneho a spoločenského diania.

Preto celoročný program tvorili najmä aktivity, v ktorých boli do rôznej miery zapojení Štiavničania všetkých vekových kategórií. Ako hodnotí mesto spätne celkový prínos v oblasti kultúry za toto obdobie?

Niektoré projekty pokračujú

Vedúci oddelenia kultúry a zároveň vedúci projektu Rastislav Marko hodnotí uplynulý rok ako úspešný. Tímu za projektom sa totiž podarilo zrealizovať veľké množstvo aktivít, ktoré možno neboli masového charakteru, ale pracovali s jednotlivcami či skupinami účastníkov.

„Pre mnohých z nich to bol prvý vážnejší kontakt so súčasným umením. Niektorí si splnili svoj sen umelecky sa realizovať a iní sa zas dostali do prvého kontaktu s profesionálnym umelcom, a tak sa mohli zoznámiť s jeho svetom, životom a prístupom k tvorbe,“ vysvetľuje.

V rámci projektu vzniklo viacero diel a aktivít, ktoré budú prebiehať aj po jeho skončení. Medzi ne patrí napríklad Výstava 346, Sveter Jakuba Straku, Transfer Juraja Gábora, pieseň Čavore, rezidencia Trojica Air, výstava o podniku Pleta, filmy o Štiavnici v rámci filmového ateliéru a mnohé iné.

„Ľuďom sme ponúkli množstvo kultúrnych zážitkov cez divadelné predstavenia, koncerty, workshopy a výstavy. Tiež sme vybudovali Bod K. – miesto, na ktorom chceme začať viac pracovať s komunitou na sídlisku Drieňová,“ poznamenáva Marko.

Dodáva, že zároveň vznikli aj ďalšie projekty, ktoré v meste pôsobili vďaka pomoci Fondu na podporu umenia, a to predstavenie Kosmopol, či projekt Zlaté časy v Galérii Jozefa Kollára.

Chceli prelomiť bariéru

Rastislav Marko však hovorí aj o niektorých negatívach, ktoré počas tohto obdobia postrehol. Napriek tomu, že mesto chcelo do projektu zapojiť najmä domácich, práve tí si vybudovali akúsi bariéru voči náročnejšej kultúre a umeniu.No tí, ktorí na jednotlivé podujatia chodili, ich hodnotili spravidla pozitívne.

„Stačilo sa „odlepiť“ od televíznej obrazovky a dať šancu niečomu novému. Išli sme za ľuďmi na Drieňovú, Povrazník, do Štefultova, či do lokality Šobov, takže to nikto nemal ďaleko. Rovnako som dúfal, že táto téma bude hrať dôležitejšiu úlohu pri budovaní imidžu mesta navonok, aj keď projekt nebol orientovaný na turizmus,“ poznamenáva.

Dodáva, že Štiavnica v týchto časoch stojí na rozhraní dvoch svetov aj v tejto oblasti a možno aj samotný projekt mohol otvoriť diskusiu o tom, ktorým smerom sa chce uberať. Či tým jednoduchším, komerčnejším, alebo sa chce odlíšiť a zamerať na špecifické cieľové skupiny. Mesto však aj napriek tomu dúfa, že čas na takúto diskusiu ešte príde a rok Mesta kultúry 2019 sa na nej odrazí.

„Priniesol nám nové spolupráce, intenzívnejšie nazretie do sveta našich partnerov, mnohé skúsenosti a všeobecne verím, že veľké potešenie pre každého obyvateľa, ktorý sa zúčastnil čo i len jednej aktivity,“ poznamenáva Marko a praje si, aby ľudia chodili viac na kultúrne podujatia, pretože to bol zmysel celého projektu.