Boli to mladí ľudia, ktorým vzali budúcnosť, spomínali Kremničania

V centre Kremnice si na Jána a Martinu spomínali desiatky ľudí.

21. feb 2020 o 18:57 Ivana Zigová

KREMNICA. V centre historickej Kremnice na pozadí námestia známeho tým, že sa na ňom sánkujú deti, sa stretli desiatky ľudí, aby si pripomenuli krutú smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Oboch ich brutálne zavraždili pred dvoma rokmi.

Organizátor: Ľudí to irituje

"Udalosť, ktorú si dnes pripomíname, prekročila všetky mysliteľné hranice. Je úplne mimo akýchkoľvek štandardov, ktoré by v slušnej spoločnosti bolo možné tolerovať," objasnil usporiadateľ spomienky Zdenko Gális z občianskeho združenia 1115, prečo sa ju rozhodol organizátorsky zastrešiť.

Gális v meste prevádzkuje kino Akropola a je tiež spoluorganizátorom festivalu Kremnická jazzda.

Kremničania ho dnes milo prekvapili, myslel si totiž, že sa ich v centre stretne najviac desať. "Prišli ich desiatky a vidím, že ich to, čo sa stalo, irituje," povedal.

Novinári od dvonásobnej úkladnej vraždy prichádzajú podľa neho s neuveriteľnými zisteniami.

"Neuveriteľné je aj, ako to veľká časť slovenskej spoločnosti dokáže politikom, ktorých sa tieto zistenia dotýkajú, tolerovať," poznamenal.

V príhovore k zhromaždeným pripomenul, že spomienka je apolitická, na záver ich iba vyzval, aby v parlamentných voľbách využili svoj hlas.

Vzali im budúcnosť

"Je dôležité si túto udalosť pripomínať, pretože niekto sa tu vlastným životom zasadil, aby odkryl pravdu. Tá pravda je dôležitá preto, aby sme tu všetci žili a stáli rovno. Aby sme nezabudli, čo je slovo česť. Ak títo mladí ľudia cítili, čo je pravda, my starší na to nesmieme zabudnúť," povedala Kremničanka Mária, ktorá priniesla kvety a zapálila sviečku pri fotografii Jána a Martiny.

Na kremnické Štefánikovo námestie prišli v piatok aj Petra a Diana Dvorské.

"Boli sme na filme Sviňa a aj ten nami otriasol. Keď to človek sleduje a uvedomuje si, čo je v pozadí, nie sú to príjemné zistenia," povedala Petra.

"Boli to mladí ľudia, ktorí mali život pred sebou. Každý chce nejakú budúcnosť a im ju zobrali," rozplakala sa len 15-ročná Diana.

Tá síce zatiaľ nemá právo voliť, no ak by ho mala, určite by ho využila.

"Niektorí ľudia vôbec nevedia využiť svoje právo vyjadriť názor a nechodia voliť. To je smutné," odkázala.