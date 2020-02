Škola v Štiavnických Baniach ponúka prácu, hľadá profesionálneho sokoliara

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella je prvou školou na svete, kde vyučujú Sokoliarstvo.

22. feb 2020 o 17:25 Kristína Mindáková

ŠTIAVNICKÉ BANE. Hľadajú nevšedné posily. Vedenie Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella v obci Štiavnické Bane publikovalo len pred pár dňami na stránke školy pracovnú ponuku na pozíciu „profesionálny sokoliar“.

Podľa riaditeľa školy Pavla Michala musí mať uchádzač predovšetkým pozitívny vzťah k zvieratám, musí vedieť pracovať s deťmi, vážiť si svoju prácu, aktívne a kreatívne sa zapájať do jednotlivých činností a dôležité je aj to, aby bol sám spokojný so svojimi výsledkami.

Riaditeľ školy Pavel Michal. (zdroj: archív PM)

Hlavnou náplňou jeho práce bude vzdelávanie detí vo veku od päť do pätnásť rokov v oblasti sokoliarčenia, prezentovanie hlavných aktivít školy, starostlivosť o dravce a záchranné programy a zabezpečovanie rôznych prezentácií na Slovensku aj v zahraničí.

„Som prekvapený, že záujem o takúto prácu nie je až tak veľký. Je to o veľkej dávke trpezlivosti a zodpovednosti. V súčasnosti máme zatiaľ iba troch záujemcov, výberové konanie prebieha osobným pohovorom. Uvidíme,“ povedal Michal.

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella je prvou základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje povinný predmet Sokoliarstvo. Vzdelávanie žiakov je zamerané aj na problematiku klimatických zmien a reálneho vnímania prírodného prostredia. Samotné vyučovanie prebieha vo veľkej miere priamo v lesnom prostredí.