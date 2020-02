Pohronie na ťažkom teréne nebodovalo

Zápas rozhodol Kurminowski.

23. feb 2020 o 15:47 Vladimír Širáň

Pohronie – Žilina 0:1 (0:0)

Gól: 75. Kurminowski

Rozhodovali: Prešinský Borsányi, Jekkel, ŽK: Mazan, Tandir Fazlagić, Demiri, Kiwior, 1309 divákov

Pohronie: Jenčo - Hatok (42. Dzurík), Pavlík, Jacko, Župa Obročník, Chríbik (81. Blahút) Mazan (73. Badolo), Pellegrini, Abrahám Tandir

Žilina: Holec - Minárik, Králik, Kiwior Anang (90.+2 Vallo), Káčer, Fazlagič, D. Ďuriš (90.+1 Iľko), Demiri Balaj, L. Jánošík (64. Kurminowski)

V Žiari nad Hronom sa hralo na ťažkom teréne. V úvode mali šance hostia, ale Jánošíka dvakrát vychytal Jenčo. Hlavne druhá koncovka útočníka MŠK spoza šestnástky bola nebezpečná, no domáci brankár loptu vyrazil. Postupne prevzali iniciatívu futbalisti Pohronia. Abrahám z mierneho uhla vyprášil rukavice Holeca, potom po priamom kope Mazana Tandir zakončil v päťke z čistajasna vedľa, vyskúšal to neskôr aj Mazan spoza šestnástky, jeho strele chýbala potrebná razancia, tú o pár sekúnd predviedol Tandir z rohu pokutového územia, ale Holec bol pripravený, dobre vykryl priestor a zasiahol. Žilinčania sa opierali o rýchle protiútoky, ktoré však nedotiahli do koncovky. V závere polčasu sa domácim zranil obranca Hatok a hostia nevyužili ešte jednu dobrú možnosť, keď Anang spoza rohu päťky neprihral, ale namieril do bočnej siete. V druhom polčase mali o čosi navrch hráči spod Dubňa, ale chýbala im vyložená šanca. Žilinčania často zakončovali z ofsajdov a ich štandardky dobre riešila obrana Pohronia. Kapitulovala až v 75. minúte, keď Balaj uvoľnil cez zadákov súpera v šestnástke striedajúceho Kurminowského a ten nezaváhal, trafil presne k vzdialenejšej žrdi 0:1. Od tohto momentu prevzali iniciatívu domáci, snažili sa vyrovnať, ale do gólovej príležitosti sa nedostali.

Povedali po zápase:

Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: "Mojim hráčom nemám príliš čo vytknúť, a to i napriek tomu, že prehrali. Odohrali dobrý zápas na ťažkom teréne. Bol to zápas o jednom góle, strelil ho súper, preto sme prehrali. Ak však dokážeme odohrať s takýmto súperom vyrovnanú partiu celých 90 minút, tak si myslím, že proti ďalším mužstvám to bude ešte lepšie. Sme na tom herne lepšie, no finálna fáza je problém. Pracujeme na zlepšení. Nehrali sme iba nakopávanú, vytvorili sme si dosť akcií i streleckých pokusov vzhľadom na ťažké ihrisko. Nemám teda čo veľmi hráčom vytknúť, iba ak to, že nedali gól."

Pavol Staňo, tréner Žiliny: "Zápas mal náboj i emóciu. Ihrisko nebolo ideálne, takže ani spôsob hry u jedného či druhého mužstva nemohol byť ideálny. Chlapci však ukázali, že majú srdce pre futbal. Ťažko hodnotiť úroveň hry, no cením si vysoko, ako oba tímy pristúpili k zápasu. Všetci siahli až na dno svojich síl, takže diváci mohli odchádzať zo štadióna spokojní."

Dominik Holec, brankár Žiliny: "Sú to veľmi cenné body z ihriska u húževnatého súpera na veľmi ťažkom teréne. Veľakrát to nebolo ani tak o futbale než o bojovnosti. My sme teda veľmi radi, že sme to zlomili a zápas sme vyhrali. Bolo to náročné pre všetkých. Mrzí ma, že som Jána Hatoka pri mojom výskoku zranil, za čo sa mu ospravedlňujem a želám mu skoré uzdravenie. Verím, že takýchto zápasov na takýchto zlých ihriskách bude čo najmenej."