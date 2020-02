Kino Akropola prináša diskusiu o fašizme s historikom Drábikom

Čo je to fašizmus a je hrozbou aj dnes? Odpovedať bude historik Jakub Drábik, autor knihy Fašizmus.

27. feb 2020 o 12:33 (iz)

KREMNICA. Historik Jakub Drábik vo štvrtok (27.2.) o 18. hodine v kremnickej Akropole predstaví svoju aktuálnu knihu Fašizmus.

Návštevníkov podujatia čaká aj diskusia s autorom. Do programu ju v Akropole zaradili aj z dôvodu blížiacich sa parlamentných volieb.

Jakub Drábik vo svojej knihe objasňuje, čo fašizmus v skutočnosti je, ako ho definovať, ale aj to, koho možno za fašistu označiť, či ako sa fašizmus navonok prejavuje a čo z toho všetkého vyplýva - pozývajú organizátori.

V rozhovore pre Sme Drábik okrem iného povedal: "Fašizmus je nebezpečný tým, že degraduje verejnú diskusiu, prináša do nej nenávisť, xenofóbiu, rasizmus a antisemitizmus, pretláča svoje témy, dehumanizuje celé skupiny obyvateľstva a podobne. Nie je však nebezpečný tým, že by mohol prebrať moc. To sa už nestane."

Za problém ale označuje autoritatívne režimy, ktorým sa v súčasnosti z rôznych dôvodov darí.