Voliť sa chystali aj lyžiari z Drozdova. V Malej a Veľkej Lehote očakávajú vysokú účasť

Voľby v sobotu niektorí spojili aj s lyžovačkou v malom rodinne pôsobiacom stredisku Drozdovo.

29. feb 2020 o 21:17 Ivana Zigová

DROZDOVO. Počasie počas volebnej soboty prialo lyžovaniu aj v malom stredisku Drozdovo na úpätí Pohronského Inovca len pár kilometrov od Novej Bane.

Niektorí návštevníci stihli odvoliť už ráno pred lyžovačkou, iní sa chystali cestou domov.

Nepresvedčili ju

"Určite to stíhame, veď máme čas do desiatej," potvrdila Andrea, ktorá do lyžiarskeho strediska pricestovala s rodinou z Nitry.

Spomedzi strán a ich kandidátov si vyberala najmä na základe posledných televíznych a rozhlasových predvolebných debát.

"Ja chcem mať istoty. Také, aby človek vedel, že o polroka to nebude úplne inak," objasnila nám pod svahom, čo je pre ňu dôležité.

Problém vybrať si v aktuálnych voľbách mala Lenka zo Zlatých Moraviec. Tá nám povedala, že voliť s najväčšou prabdepodobnosťou vôbec nepôjde.

"Nie som o žiadnom z kandidátov presvedčená, že ho tam chcem. A len tak tam niekoho zakrúžkovať mi príde nezmyselné a nezodpovedné," vysvetlila svoj postoj.

"Nepamätám sa, že by niekedy pred voľbami bola takáto situácia, medzi stranami sa to vyostruje, no žiadna z nich nedokázala získať moju dôveru. Vždy som chodievala voliť, toto je prvýkrát, keď skutočne neviem koho," dodala.

Očakávajú vysokú účasť

Vysokú volebnú účasť očakávali neskôr popoludní aj v blízkych obciach Veľká a Malá Lehota, ktorých štále sa rozprestierajú široko po krajine.

"Viac ľudí chodilo ráno, no celkovo bude účasť určite vyššia ako naposledy. Prichádzajú domáci, ale aj chatári," priblížila predsedníčka volebnej komisie vo Veľkej Lehote Barbora Paulíková.

V obci majú zapísaných 887 voličov a s prenosnou urnou tam smerovali aj do miestneho zariadenia pre seniorov, kde túto formu voľby využilo 14 ľudí.

Účasť minimálne cez 60 percent očakávali aj v Malej Lehote, kde sa v komisii zišlo čisto ženské osadenstvo a symbolicky tak oslávilo aj 100. výročie volebného práva žien v Československu.

"Ráno prichádzali ľudia z nákupu a z kostola, druhá silná várka dorazila po navarení obeda. A večer, odhadujeme, to budú najmä chlapi, ktorí, keď všetko porobia, prídu voliť a potom pôjdu do krčmy čakať na výsledky a sledovať volebné štúdiá," s nadhľadom okomentovala volebný deň v dedine predsedníčka tamojšej okrskovej komisie Ingrida Borošová.

Pripomenula, že v obci majú zapísaných 706 voličov, prišlo však aj veľké percento chalupárov s hlasovacími preukazmi.

Reportáž a anketu s voličmi z regiónu, ktorých sme sa pýtali aj na konkrétne strany a kandidátov, prinesieme v týždenníku MY, kde nás už nebude obmedzovať volebné moratórium.